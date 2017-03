Plzeň - Kapitán plzeňských hokejistů Ondřej Kratěna byl pyšný na své mužstvo, jak zvládlo konec sezony, do které vstoupili Indiáni špatně. V posledním zápase základní části vybojovali účast v předkole play off, v kterém otočili sérii s Vítkovicemi z 0:2 na 3:2. Proti vítězi základní části Liberci se jim obrat z 1:3 na utkání už nepodařil.

"Byl to hodně těžký zápas, jako každý v téhle sérii. Jsem hrdý na mužstvo, jak se k tomu postavilo a jak jsme to odehráli. Myslím, že to byl krásný zápas," řekl po utkání Kratěna. Plzeň ve středu v Liberci odvrátila první mečbol, přestože prohrávala po první třetině 1:3. Dnes sice třikrát vedla, ale nakonec podlehla 4:5.

"Nepřidali jsme ještě jednu branku navíc, abychom odskočili víc. Vždycky jsme nechali Liberec dotáhnout a pak jsme je dokonce pustili do vedení. Na začátku třetí třetiny jsme dostali další branku, Liberec si to zkušeně hlídal. Dělali jsme, co jsme mohli, nestačilo to," uvedl zklamaný Kratěna.

Plzeň byla po 14. kole poslední s osmi body, ale nakonec dokázala své fanoušky po loňském bronzu potěšit zlepšenými výkony. "Sezona byla hodně těžká. Byla taková, jakou jsme si ji tím strašným začátkem udělali. Ale konec jsme odehráli tak, jak jsme měli," řekl devětatřicetiletý kapitán.

Liberec, který už druhou sezonu vládne extralize v dlouhodobé části i v play off, dokázali Indiáni potrápit. "Předkolo nás posílilo. Dokázali jsme si, že máme na to jít do play off. Postavili jsme se Liberci čelem. Hráli jsme to, na co jsme měli. Nechali jsme tam maximum," podotkl Kratěna.

Západočeši svedli v play off 11 bitev během 19 dnů a rekordman domácí nejvyšší soutěže s osmi tituly nehledal žádný klíčový zlom v sérii s favoritem. "Nevím, jaký zápas rozhodl. Prostě jsme čtyři zápasy prohráli a tím to končí," uvedl Kratěna.

Neprozradil, jestli bude pokračovat v bohaté kariéře. "Byl to poslední zápas této sezony a dál uvidíme," řekl bronzový medailista z mistrovství světa v roce 1997. Fanoušci ho vyzývali i transparenty, aby v dresu Plzně pokračoval. "Já jim tímto děkuju, samozřejmě ta podpora těší. Je pár minut po posledním zápase sezony, samozřejmě v hlavě mi něco běží. Uvidíme," dodal Kratěna.