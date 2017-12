Moskva - Vítězným gólem a asistencí se obránce Vojtěch Mozík podílel na výhře českých hokejistů na Channel One Cupu nad Kanadou 4:1. Čtyřiadvacetiletý hráč Viťazu Podolsk v KHL si více než svého dvoubodového příspěvku cenil úspěchu proti soupeři, který držel proti Česku vítěznou sérii od května 2010 a nachystal mu do dneška osm porážek za sebou.

"Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Je jedno, jestli dám gól já nebo někdo jiný. Tady na té úrovni se nehoním za body nebo góly," řekl Mozík, který nejdříve na konci druhé třetiny ideálně uvolnil Michala Řepíka před gólem na 1:1. V 47. minutě pak v přesilové hře přesnou ránou z pravého kruhu vstřelil vítěznou branku.

"Ten gól do šatny zápas lámal. U toho svého jsem to chtěl přesně takhle trefit. Měl jsem spoustu času, stačilo jen zamířit. Líp to napálit nešlo," pochvaloval si po třetí trefě v 25. utkání v národním týmu. "Hrál výborně. Nebylo to jen o těch gólech, ale i v poli byl výborný," ocenil Mozíkův výkon trenér českých hokejistů Josef Jandač.

Zadákovi, který se vrátil v létě do Evropy po dvou letech strávených převážně na farmě New Jersey, dal další příležitost ukázat schopnosti, přestože s jeho výkony na listopadovém turnaji Karjala nebyl spokojený. "Karjala mi vůbec nevyšla, jsem rád, že teď jsem to snad nějak odčinil a snad to bude dál pokračovat," podotkl Mozík, který má sedm startů v NHL.

"Nevím, jestli jsem měl od sebe velká očekávání, ale dlouho jsem pak nosil v hlavě, jak jsem tam hrál. Potěšilo mě, že jsem od trenéra Jandače dostal druhou šanci," řekl Mozík, který dostal další možnost se poprat o nominaci na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu.

V KHL byl zvolen do výběru pro Utkání hvězd a je s 23 body za pět branek a 18 asistencí z 42 utkání pátým nejproduktivnějším bekem soutěže. Je rád, že si nyní dodal další sebedůvěru i v reprezentaci. "Hokej je hlavně o hlavě. Jakmile nemáte sebevědomí, těžko se pak hraje. Když se pak povede zápas jako proti Kanadě, hned si pak víc věříte," podotkl.

Ani netušil, že na výhru nad Kanadou čekal český tým více než sedm let. "Trenér nám před zápasem říkal, že už je načase je porazit, ale vůbec jsem neměl tušení, že to trvalo až tak dlouho. Vyhrát nad Kanadou, to je vždycky krásný pocit. Odehráli jsme super zápas, hlavně výborně do defenzivy. Byli jsme o trošku lepší a ukázali, že tenhle tým má sílu," dodal Mozík k faktu, že Češi stejně jako ve středu v Praze proti Finsku (3:2 v prodloužení) otočili nepříznivý vývoj zápasu.