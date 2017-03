Brno - Jeden z nejznámějších zpěváků lidových písní Jožka Černý bude mít v úterý 75. narozeniny. Za týden v pondělí je oslaví na společném koncertu v pražské Lucerně s dlouholetým kamarádem, hudebníkem a skladatelem Karlem Vágnerem, jemuž bude 75 let 22. března. ČTK to dnes řekl Černý. Rodák z Čejče na Hodonínsku Černý by si přál zdraví pro všechny své blízké a také vydat swingovou desku.

Na akci v Lucerně se kromě Černého a Vágnera představí například Michal David, Hana Zagorová, Stanislav Hložek, Heidi Janků, Petr Kolář a další. "Bude to taková naše dědkovská oslava. Karel Vágner je osoba, se kterou mám spjatou část svého kulturního života. Díky němu a dalším jsem získal to, o čem se mi ani nesnilo, prodané desky a CD a pořady," uvedl Černý.

Žádné dárky neočekává. "My si dáváme takové dárky, že se potkáváme a máme se rádi. Přitom já jsem z Moravy a Karel je Pražák, takže si kvůli tomu i nadáváme. Máme ale perfektní vztah a je to kamarád do deště," řekl ČTK Černý. Dárkem je pro něj spokojenost a přítomnost jeho blízkých. Má tři dcery, jednoho vnuka a dvě vnučky. "Kdybych neviděl dcery a vnoučata, byl bych z toho nemocný. Proto bych si přál hlavně zdraví pro všechny kolem sebe, protože bych se nerad ve svém věku díval na to, jak o hodně mladší lidé zbytečně ztrácejí životy," uvedl zpěvák. Prozradil ale i dosud tajné přání. "Je to natočit swingovou desku, která by měla název Jen pro zvané. Je to takový můj sen, tak na toho musím někoho přemluvit," řekl Černý.

Tři čtvrtě století života hodnotí pozitivně, přestože si vysoký věk nechce připomínat. "Nikdy bych nečekal, že bych to všechno v životě mohl zvládnout a že ještě v 75 letech mám zakázky na zpívání. Zároveň si ale umím udělat čas na jízdu na kole nebo na zahrádku a někdy na ní pomalu i zapomenu, že mám jít zpívat a stát se ze zahradníka zpěvákem," přiznal Černý.

Loni slavil 70 let pěvecké činnosti. Ve čtyřech letech zpíval tehdejšímu prezidentovi Edvardu Benešovi. "Tehdy jsme byli zvyklí žít skromně. Dneska si můžeme zajet třeba do Vídně na kávu a zákusek, což se dříve nedalo, ale zase když máme volnost, zapomněli jsme jako lidé na úctu k sobě," dodal Černý.