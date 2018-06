Praha - Zavedení kolektivních žalob v EU, se kterým počítá Nová politika pro spotřebitele z dílny Evropské komise, pomůže v budoucnu zamezit chování firem jako byl případ Volkswagenu v kauze dieselgate, kdy poškození spotřebitelé v některých zemích nedostali žádné odškodnění. Na konferenci Spotřebitelský dialog to dnes v Praze uvedla eurokomisařka Věra Jourová.

Cílem je, aby všichni spotřebitelé ve všech unijních zemích měli stejný přístup ke spravedlnosti. "Viděli jsme to na Volkswagenu (dieselgate), tam se firma chovala jinak na různých trzích, vůči různým spotřebitelům. V Americe dostali lidé odškodnění rovnou po poměrně jednoduchém řízení a tady se to potáhne celá léta. A jsou spotřebitelé v některých zemích, kteří jsou kandidáty na to, že nedostanou vůbec nic," uvedla Jourová. Jedenáct zemí EU nemá legislativu, která hromadné žaloby upravuje.

Evropská komise (EK) v dubnu navrhla řadu úprav spotřebitelských pravidel v EU, o kterých budou jednat členské země EU a Evropský parlament. Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před volbami do europarlamentu na jaře 2019.

Nová politika pro spotřebitele zavádí mj. možnost podání hromadných žalob a také vyšší pokuty za porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů. Rozšíří rovněž ochranu zákazníků při nákupech on-line.

Hromadné žaloby budou moci v EU, na rozdíl od USA, podávat pouze kvalifikované subjekty jako jsou spotřebitelské organizace či veřejné orgány, nikoli soukromé advokátní kanceláře. Subjekty zastupující spotřebitele budou mít přísné povinnosti týkající se transparentnosti zdroje financování a zejména prostředků použitých k podání konkrétní zástupné žaloby.

Při nákupu v internetových obchodech budou muset být spotřebitelé nově jasně informováni o tom, zda nakupují výrobky nebo služby od profesionálního prodejce, nebo od soukromé osoby, aby věděli, zda jsou v případě nějakého problému chráněni spotřebitelskými právy. Při vyhledávání on-line budou spotřebitelé také jasně informováni, pokud si určitý výsledek vyhledávání obchodník zaplatil.

V případě poškozování spotřebitelů napříč EU ve velkém rozsahu mohou pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu firmy v každé ze zasažených zemí. Členské státy budou moci stanovit i vyšší maximální pokuty.

Směrnice se týká i dvojí kvality potravin - nově bude jednoznačně stanovovat, že je nezákonné uvádět na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným složením.