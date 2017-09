Jihlava - Členské státy Evropské unie, které mají problémy s dvojí kvalitou potravin, budou moci požádat o dotaci na jejich testování. Eurokomisařka Věra Jourová na dnešním zasedání sněmovního zemědělského výboru v Jihlavě uvedla, že na testování uvolní asi milion eur z letošního rozpočtu. Další peníze našla na vytvoření metodiky, podle níž by jednotlivé země měly postupovat. Celkem podle eurokomisařky půjdou do této oblasti zhruba dva miliony eur.

"Já chci, aby ty výsledky byly co nejvíc vidět a aby to neztroskotalo na tom, že nejsou peníze," řekla Jourová, v jejíž působnosti je i ochrana spotřebitelů. Podotkla, že když to dobře půjde, mohla by nějakou částku uvolnit i v příštím roce. "Podle našeho právního názoru je to nekalá obchodní praktika a máme nástroje na to, abychom to potírali," řekla k šizení výrobků.

Podle dosavadního předpokladu by o testování mohly mít zájem Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a možná i Slovinsko. "Z pobaltských států máme signály, že tam by se to týkalo pracích prášků a drogistického zboží," uvedla eurokomisařka.

Za nejrychlejší řešení Jourová považuje zpřesnění nynější evropské legislativy, která se zabývá neférovými obchodními praktikami. "Dám také národním orgánům metodiku jak postupovat a věřím tomu, že když se bude postupovat případ od případu, můžeme během příštího roku hodně těch věcí vyřešit," řekla.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) k vystoupení Jourové uvedl, že jde o snahu správným směrem. Podle něj by ale nejlepším řešením byla změna evropské legislativy. "Tak, aby říkala: je-li to stejný výrobce, výrobek, který na první pohled vypadá stejně, tak ať má také stejné složení," uvedl.

O iniciování změny evropské směrnice o nekalých praktikách vůči spotřebitelům v usnesení eurokomisařku požádal i zemědělský výbor. Požaduje po ní rovněž, aby se zasadila o zavedení povinnosti uvádět na výrobcích informaci o zemi původu a výrobci.

Ministerstvo zemědělství podle Jurečky bude pokračovat ve srovnávacích testech výrobků a bude je medializovat. "Aby výrobci s touto praktikou na český trh nepřicházeli," řekl.

Eurokomisařka přepokládá, že opětovné testování ukáže na několik desítek produktů s rozdílnou kvalitou, u nichž by pak mělo být zahájeno řízení s výrobci, případně prodejci. Podle Jourové si národní orgány samy určí, jak si vynutit, aby produkt zmizel z trhu nebo aby se zlepšila jeho kvalita. Za důležité pokládá to, aby se o ošizených výrobcích dověděli spotřebitelé.

Zásadní moment vidí Jourová v tom, že inspekce budou muset spolupracovat s odpovídajícími orgány v těch zemích, kde sídlí výrobce, u něhož se dvojí složení stejného výrobku prokázalo. "Proto je tak důležité, že jsme se dneska dobrali do situace, že se to bere jako problém na evropském trhu, že to není věc jenom státu," podotkla.

To, že praxe dvojí kvality potravin není v Evropské unii přípustná, prohlásil ve středu v europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Češi musí mít podle něj v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech a Maďaři stejně masa v masných výrobcích jako kdokoliv jiný v EU.