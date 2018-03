Malíř a grafik Joska Skalník pózuje mezi exponáty své výstavy s názvem My tancovat nemusíme, která byla zahájena 14. března v pražském Centru současného umění DOX.

Praha - Užitou grafiku, která je pro některé spíše řemeslem, vnímá jako rovnocennou volné tvorbě. Přesto se Joska Skalník přibližně před 15 lety rozhodl s grafickou tvorbou skončit a věnovat se jen volnému umění. Chlubit se přitom může autorstvím nejslavnějšího loga země - státním znakem. Ten jeho se používal od revoluce do rozpadu Československa. Poté, co může od listopadové revoluce cestovat, učarovala mu Asie, kde také stále vystavuje. Skalník, který se brzy dožije sedmdesátky, to řekl v rozhovoru s ČTK.

Ačkoli mohl kvůli odporu k minulému režimu ze své vlasti odejít, nikdy to neudělal. "Česká kotlinka je pro mě vše," řekl. "Vím, že je tu Kocourkov, neskutečnej bordel. Ale jsem v tomhle optimista, protože z různých malých aktivit to pomalu společnost nahlodává, nezávislá kultura byla vždycky velice významná," uvedl.

Skalník spoluzakládal Jazzovou sekci, publikoval v samizdatu, podílel se na výrobě Originálního videojournalu, disidentského magazínu z konce 80. let. Od roku 1977 byl kmenovým výtvarníkem Činoherního studia, díky čemuž se v listopadu zúčastnil ustavující schůze Občanského fóra.

O ní se záhy dozvěděla tehdejší StB, podle některých právě díky Skalníkovi. Podle materiálů Ústavu pro studium totalitních režimů Skalník léta informoval StB o svých schůzkách se zaměstnanci velvyslanectví USA v Česku. Výtvarník obvinění odmítá, předlistopadoví odpůrci režimu nemají na jeho minulost jednotný názor.

Byl blízkým přítelem a v době prezidentské funkce krátce poradcem Václava Havla. "Vždyť on se u mě v ateliéru skrýval. V listopadu přijelo plno novinářů ze světa a on se potřeboval někde ukrýt. Psal tam projevy a odtamtud jsme jeli na Václavák nebo na Letnou," vzpomíná Skalník.

Nad současnou českou politikou se nerozčiluje. "Můj kamarád Libor Fára říkal: ´Důležitý je být na svých střílnách, dělat to, co mě baví´, a z toho se to formuje," řekl. Mrzí ho, když dnes lidé Havlovi vyčítají některé jeho politické kroky. "Měl pravdu, když napsal, že lidé v tomto národě ztratili paměť... ale tyhlety rychlokvašky mě vůbec nezajímají," říká o současných politických špičkách.

"Ale teď se asi Havel obrací v hrobě...ten ukradne pero, ten žvatlá něco o České televizi, místo, aby řekl, jak si představuje svoje funkční období," kritizuje Havlovy nástupce. Loňské výsledky sněmovních voleb ho zastihly při návratu z Indonésie, kam jezdí vystavovat. "Lidi to udělali na truc, chybí jim vize, u tradičních stran stejně jako u prezidenta. Ale aby řekl Jan Hřebejk, že Češi jsou národ prasat - to si nemůže dovolit, tím se pak také otevírají nůžky mezi venkovem a Prahou," řekl.

Hřebejk po první přímé volbě, v níž byl Zeman v roce 2013 zvolen, uvedl, že ho na Hrad táhla "rudá a hnědá prasata". Po druhé Zemanově inauguraci uvedl, že věta byla sestříhaná, ale že odkazoval na inzerát Vladimíra Zavadila, bývalého důstojníka StB, který podle něj pomohl ke zvolení Zemana. "A Zeman citoval A. B. Bartoše, který si dělá seznamy Židů. Takže jeden je hnědý a druhý rudý, na tom se nic nemění," řekl Hřebejk v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Skalník říká, že budoucnost české společnosti nevidí pesimisticky. "To bych se zbláznil, myslím, že se to rozštípne," uvedl. Věří mladé generaci. "Jsem hodně mezi mladými, volil jsem Piráty," říká a jen ho mrzí, že mladí ve větší míře nechodí k volbám.

V ateliéru na Vinohradech dnes bydlí. "Jsem vlk samotář, čtyři děti mám za sebou, vídám se s nimi často, ale chci být sám. Jede mi poslední vlak a já chci ještě něco udělat, maluju novou sérii obrazů," podotkl.