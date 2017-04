Londýn - Britský boxer Anthony Joshua je v profesionálním ringu novým vládcem těžké váhy. Na slavném stadionu ve Wembley porazil Vladimira Klička technickým K.O. Jednačtyřicetiletý Ukrajinec byl v předposledním z dvanácti kol dvakrát počítán a při pokračující Joshuově převaze ringový rozhodčí zápas zastavil.

Sedmadvacetiletý Joshua obhájil před 90.000 nadšenými diváky titul organizace IBF a stal se takzvaným superšampionem WBA a mistrem světa méně významné IBO. Oba tyto tituly bylo volné od konce loňského roku, kdy se jich vzdal jiný Brit Tyson Fury, předchozí Kličkův přemožitel.

Joshua vyhrál i 19. zápas v profesionálním ringu a ani tentokrát neboxoval po celou vypsanou délku, byť šlo o jeho nejdelší duel v kariéře. Kličko utrpěl v 69. utkání pátou porážku a je pravděpodobné, že jeho kariéra je u konce.

S napětím očekávaný zápas byl dlouho vyrovnaný, první vážnější akce následovala až po čtyřech spíše "oťukávacích" kolech. Do pátého Joshua vlétl a po chvíli se mu podařilo Klička zasáhnout tak, že došlo na první počítání. Momentální převahu ale domácí boxer víc nezužitkoval a jako by se v té chvíli vydal ze všech sil. Zkušený Ukrajinec se i se šrámem nad levým okem z otřesu dostal a v závěru kola sám dostal soupeře do velkých potíží.

A v šestém kole aktuální Kličkova převaha gradovala a po tvrdém pravém direktu šel do kolen Joshua. I on ale těžkou chvíli po počítání ustál a souboj v dalších kolech pokračoval spíše vyrovnaně.

Joshua nikdy neboxoval déle než sedm kol, tentokrát si na rozhodující moment musel počkat až do jedenáctého. V něm Klička zasáhl tvrdým zvedákem a bývalý šampion byl znovu počítán, vzápětí se ocitl po dalším tvrdém úderu znovu na zemi. Tentokrát už si Joshua nenechal šanci utéct, při dalším ataku zatlačil sprškou úderů otřeseného Klička do provazů, načež mezi oba borce vstoupil rozhodčí.