Cardiff - Současný král profesionálního boxu Brit Anthony Joshua chce v sobotu v Cardiffu udělat další krok k zápisu do historie. V souboji doposud neporažených boxerů se utká s Josephem Parkerem z Nového Zélandu a ve hře budou pásy hned čtyř organizací - WBA, IBF, WBO a méně významné IBO. Vítěz by se poté měl utkat v takzvaném sjednocovacím duelu s Američanem Deontayem Wilderem, který drží pás zbývající velké organizace WBC.

A očekává se, že právě Joshua, současný šampion WBA, IBF a IBO, by měl všechny pásy sjednotit. Fanoušci boxu i bookmakeři jej považují za favorita. Majitel pásu WBO Parker to vidí jinak. "Bude to vzrušující boj a ve hře je hodně pásů. Půjdu po něm a porazím ho," řekl Parker odhodlaně. "Nemyslím si, že má ve svých rukách dost síly, aby se mnou nějak výrazněji zatřásl. Jsem zvědavý, jestli bude mít dost výdrže a mentální síly, aby mi dokázal čelit," reagoval Joshua.

Osmadvacetiletý Brit v profesionálním ringu vyhrál všech dosavadních 20 zápasů a pokaždé před limitem. O dva roky mladší Parker má na kontě o čtyři duely více a také ještě nikdy neprohrál. Jedna vítězná série tak skončí.

"Připravuji se na 110 procent a na dvanáctikolový boj. Nechám v ringu všechno a jsem připravený udělat všechno, abych si udržel to, co jsem tvrdou prací získal," řekl Joshua, který loni dokázal ve Wembley sesadit z trůnu pro nejlepšího boxera světa Ukrajince Vladimira Klička.

Parker ale několikrát zdůraznil, že je přesvědčený, že dokáže britského soka porazit. "Není to bůh, je to jen člověk. Samozřejmě, že může být poražen. Když ho dokážu čistě trefit, bude mít problém. A vidím na něm, že je nervózní. Já jsem připravený," uvedl Novozélanďan, který je o pět centimetrů nižší a má i o 15 cm menší rozpětí paží.

Zápas se uskuteční na Principality Stadium v Cardiffu a sledovat jej bude více než 70.000 diváků. Přímý přenos odvysílá Nova Sport 1, Joshua s Parkerem by se měli utkat kolem 23:15.