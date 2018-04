Londýn - Pokud vláda syrského prezidenta Bašára Asada opět použije chemické zbraně, bude Británie se svými spojenci zkoumat různé možnosti. V tuto chvíli ale nic plánováno není. V rozhovoru na BBC to dnes řekl britský ministr zahraničí Boris Johnson. Dodal, že Spojené království se po úderu západní koalice na Sýrii z noci na sobotu musí připravit na odvetné kroky Ruska, které je spojencem Damašku. Johnson ale zdůraznil, že Londýn neusiluje o stupňování napětí ve vztazích s Moskvou.

"Když se podíváte, co Rusko (v minulosti) podniklo, a nejen v této zemi, v Salisbury - útoky na televizní stanice, demokratické procesy, důležitou národní infrastrukturu -, tak samozřejmě musíte být mimořádně opatrní," dodal Johnson. Odkazoval tak na březnovou otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala na jihu Anglie, z níž Británie viní Rusko, a na možné odvetné kybernetické útoky ze strany Moskvy, před nimiž podle britského tisku varovalo britské ministerstvo obrany i tajné služby. Johnson také řekl, že si ohledně úspěchu úderu západní koalice na Sýrii nedělá iluze, neboť ruské síly na něj byly pravděpodobně upozorněny dopředu. Mohly tak svého spojence varovat ohledně cíle útoků, takže vláda v Damašku mohla své chemické zbraně včas přestěhovat. Na dotaz, zda má Asad stále chemické zbraně, Johnson řekl: "Nemohu na tuto otázku odpovědět. Údery na tři důležité cíle byly jasně úspěšné," řekl jen. Hlavním cílem operace bylo podle ministra ukázat, že použití chemických zbraní nelze tolerovat. "Svět konečně řekl 'A dost'," uvedl Johnson. V současné době není podle něj na stole žádný návrh na další úder. "Asadův režim díky bohu zatím nebyl tak šílený, aby spáchal další útok chemickými zbraněmi," poznamenal šéf britské diplomacie, jehož citovala agentura Reuters. Johnson patří k podporovatelům koordinovaného vojenského úderu, který podnikly Británie, USA a Francie v reakci na údajný chemický útok v povstaleckém městě Dúmá u Damašku. Ten se stal minulý týden a Západ jej přičítá syrské vládě. V deníku The Daily Telegraph Johnson v sobotu mimo jiné napsal, že nad použitím chemických zbraní nelze přivírat oči. Britská premiérka Theresa Mayová ale kvůli spojenecké operaci čelí kritice opozice, která soudí, že předsedkyně vlády se měla o operaci poradit s parlamentem. Johnson k tomu dnes řekl, že vláda si souhlas parlamentu nevyžádala, neboť bylo potřeba, aby akce byla "rychlá a účinná". Pro takový postup navíc existuje mnoho precedentů, dodal Johnson. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn dnes uvedl, že výklad zákonnosti útoku, jak jej v sobotu zveřejnila vláda, je podle něj sporný. Dodal, že by podpořil jedině takové opatření, které by mělo záštitu Rady bezpečnosti OSN. Vláda v sobotním dokumentu uvedla, že pro zásah v Sýrii existovaly humanitární důvody.