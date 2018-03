Londýn/Moskva - Otrávení bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok nařídil podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona s nejvyšší pravděpodobností osobně ruský prezident Vladimir Putin. O Johnsonově vyjádření dnes informovala agentura Reuters. Kreml prohlášení vzápětí označil za neodpustitelné porušení diplomatické slušnosti. V neděli se v Rusku konají prezidentské volby, v nichž je Putin jasným favoritem.

"Nemáme nic proti Rusům samotným. Výsledkem toho, co se nyní děje, nebude rusofobie," zdůraznil šéf britské diplomacie s tím, že Británie není ve sporu s obyčejnými lidmi, ale s Putinovým Kremlem.

"Domníváme se, že je nanejvýš pravděpodobné, že to bylo jeho (Putinovo) rozhodnutí použít nervovou látku na ulicích Spojeného království, na ulicích Evropy poprvé od druhé světové války," dodal Johnson.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov slova šéfa britské diplomacie záhy označil za šokující a za neodpustitelné porušení diplomatické slušnosti.

Skripala, který byl agentem ruské vojenské rozvědky GRU a spolupracoval s britskou tajnou službou, a jeho dceru Juliji otrávili v jihoanglickém Salisbury nervově paralytickou látkou 4. března. Oba jsou nadále v nemocnici v kritickém stavu. Podle Britů byli otráveni látkou Novičok vyvíjenou v 70. a 80. letech minulého století v Sovětském svazu. Rusko zodpovědnost za útok od počátku odmítá a chystá reakci na britská opatření namířená proti Rusku, která mimo jiné zahrnují vypovězení 23 ruských diplomatů.

Rusko začalo vyšetřovat otravu Skripalové a smrt Gluškova

Ruský Vyšetřovací výbor (SK), obdoba amerického FBI, zahájil trestní stíhání v kauze otravy Julije Skripalové. Oznámila to dnes mluvčí SK Svetlana Petrenková. Stíhání bylo rovněž zahájeno v případu Rusa Nikolaje Gluškova, který zemřel v Londýně za nevyjasněných okolností počátkem týdne.

Lavrov: Rusko si nebude všímat britských prohlášení ke Skripalovi

Astana/Londýn - Rusko si už nebude všímat britských prohlášení k případu otravy tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. V kazašské Astaně to dnes prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Neochota Londýna spolupracovat s Moskvou při vyšetřování útoku je podle ruského ministra porušením mezinárodních dohod.

Londýn z otravy obviňuje Moskvu a Lavrov v rozhovoru s novináři pohoršeně reagoval na čtvrteční poznámku britského ministra obrany Gavina Williamsona, který v souvislosti s kauzou prohlásil, že "Rusko by mělo zalézt a sklapnout". Williamson se chce zřejmě ostrým výrokem zapsat do dějin, případně mu chybí vzdělání, řekl ruský ministr. Dodal, že Rusko si už britských komentářů nebude všímat.

Lavrov znovu potvrdil, že Moskva "samozřejmě" odpoví obdobným způsobem na oznámené vypovězení 23 ruských diplomatů z Londýna. Na ruskou reakci se čeká už třetí den, podle kremelských zdrojů o konkrétních krocích Moskvy rozhoduje osobně prezident Vladimir Putin.

O vyšetřování incidentu v jihoanglickém Salisbury, při němž byli někdejší ruský tajný agent Sergej Skripal spolupracující s britskou tajnou službou a také jeho dcera Julija otráveni bojovou nervovou látkou Novičok, je stále minimum informací. Britský list The Telegraph dnes s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že vražedný aerosol byl umístěn do zavazadla Julije Skripalové před jejím odletem z Moskvy do Londýna, kam odcestovala 3. března.

Britští vyšetřovatelé podle listu pracují s verzí, že Novičok byl vpraven do oblečení nebo kosmetiky, případně do nějakého daru, který Skripal rozbalil ve svém domě v Salisbury. Oficiálně tyto informace potvrzeny nebyly.