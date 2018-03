Londýn - Načasování nedávného útoku na bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala nervovou látkou v jižní Anglii pravděpodobně souviselo s ruskými prezidentskými volbami. Prohlásil to dnes v zahraničním výboru Dolní sněmovny britský ministr zahraničí Boris Johnson. Řekl také, že ruský prezident Vladimir Putin využije letošního světového šampionátu ve fotbale k vylepšení obrazu své země podobně jako nacistický vůdce Adolf Hitler berlínské olympiády v roce 1936. Podle ruského ministerstva zahraničí je takové přirovnání nepřijatelné.

"Načasování je pravděpodobně těsněji navázáno na nedávné volby v Rusku," řekl Johnson k útoku na Skripala. Ministr rovněž řekl, že Rusko útok na britské půdě provedlo proto, že Británie "opakovaně Rusko káralo kvůli jeho pošlapávání" lidských práv a demokratických hodnot.

Rusové hlavu státu volili v neděli a svůj post ve volbách na dalších šest let s přehledem obhájil Vladimir Putin, dlouholetý vládce Ruska, které Londýn obviňuje ze spáchání útoku na bývalého ruského rozvědčíka Skripala a jeho dcery.

"A jak už mnohé nedemokratické postavy činí, když čelí volbám nebo nějakému kritickému politickému hnutí, je lákavé vyvolat v představivosti veřejnosti obraz nepřítele," prohlásil Johnson.

Podle šéfa diplomacie Putin chce vyvolávat potíže, kdykoli může. Británie se ale prý nehodlá zapojovat do nové studené studené války.

Johnson Putina ostře kritizoval i v souvislosti s nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale, které bude Rusko hostit od poloviny června do poloviny července. Johnson šéfa Kremlu předem obvinil, že šampionátu využije k vylepšení obrazu své země podobně, jak to učinil Adolf Hitler při pořádání Letních olympijských her v Berlíně v roce 1936.

"Vaše charakteristika toho, co se bude dít v Moskvě během mistrovství světa, na všech sportovištích - ano, myslím, že srovnání s rokem 1936 je určitě správné," řekl Johnson jednomu s poslanců, který během debaty v parlamentu učinil srovnání Ruska 2018 a Berlína 1936.

Jakékoli srovnávání mezi Ruskem a hitlerovským Německem je nepřijatelné, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí v reakci na Johnsonova slova. Britský ministr zahraničí je podle ní plný nenávisti a hněvu.

Kromě toho Johnson Rusku vzkázal, že Londýn chce záruky týkající se bezpečnosti anglických fotbalových fanoušků během šampionátu. Podle něj by bylo špatné trestat anglické hráče případnou neúčastí na turnaji, ale důležitá je podle něj bezpečnost příznivců fotbalu.

Anglie byla v roce 2010 velmi zklamána z rozhodnutí přidělit pořadatelství letošního fotbalového šampionátu právě Rusku na úkor její kandidatury. Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA Angličané obvinili z podjatosti při volbě, rozhodly prý především finanční možnosti Ruska.