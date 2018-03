Praha - Velké množství převzatých písní dnes na koncertu v zaplněném pražském Kongresovém centru nabídla americká písničkářka a kytaristka Joan Baezová. Známá bojovnice za mír a lidská práva překvapila přítomné zařazením písně Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka. V závěru koncertu zavzpomínala na své přátelství s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Publikum její vystoupení odměnilo ovacemi ve stoje.

Baezová v metropoli zahrála v rámci svého turné Fare Thee Well 2018, kterým se loučí s publikem. Vystupovat prý hodlá už jen příležitostně.

Stejně jako většinu koncertů současného turné zahájila Baezová koncert písní Phila Ochse There But for Fortune. Výjimku sedmdesátiletá aktivistka udělala například 25. března ve Frankfurtu, kde na úvod zahrála skladbu Boba Dylana The Times They Are A-Changin'. Věnovala ji lidem, kteří den předtím zaplnili ulice amerických měst při demonstracích za zpřísnění kontroly prodeje zbraní. V Praze tuto slavnou skladbu nabídla až v průběhu večera.

Během koncertu zazněly písně z jejího alba Diamonds & Rust, připomněla také nahrávku Gracias a la Vida natočenou ve španělštině. Zazpívala i několik dalších písní Boba Dylana, kterému před lety pomohla nastartovat kariéru a s nímž i krátce žila. Vedle známých skladeb několika písněmi představila také své aktuální album Whistle Down the Wind. Mezi přídavky pak byla skladba Johna Lennona Imagine a The Boxer od dvojice Simon & Garfunkel.

Charakteru koncertu odpovídal stánek organizace Amnesty International umístěný poblíž vchodu do sálu. Jedna z cen této organizace se jmenuje Mezinárodní cena Joan Baezové za mimořádně inspirativní službu v globálním boji za lidská práva.

K Česku má Baezová mimořádný vztah. Poprask vzbudilo její první vystoupení v bývalém Československu v červnu 1989. Na Bratislavské lyře za bouřlivého potlesku věnovala píseň Chartě 77 a z pódia pozdravila disidenta Václava Havla. Když Baezová na scénu pozvala zakázaného písničkáře Ivana Hoffmana, vypnuli jí zvuk. Totéž se opakovalo, když zpívala s Vladimírem Mertou.

Už v roce 1976 protestovala proti pronásledování členů skupiny Plastic People Of The Universe, o dva roky později uctila v Londýně 10. výročí okupace Československa. V roce 2012 Baezová v Praze debatovala o lidských právech a podepisovala svoji knihu Můj hlas je dar (Vzpomínky). V Česku si Baezová také zazpívala na desce Happiness of Postmodern Age kapely Monkey Business.