Praha - Místo podpory montoven se státní agentura CzechInvest více zaměří na start-upy, firmy zaměřené na výzkumně-vývojové aktivity či malé a střední podniky. Do příštího roku má CzechInvest ambice podpořit zhruba 200 start-upů, připravenu na to má částku přes 140 milionů korun. Počty investorů, kteří dostanou investiční pobídku, by mohly po začátku účinnosti novely zákona o investičních pobídkách, klesnout o čtvrtinu proti současnosti. V rozhovoru s ČTK to řekla nová ředitelka agentury Silvana Jirotková.

"Zásadní změna, kterou očekáváme od novely zákona o investičních pobídkách, by měla být v tom, že by měly být dostupné pro firmy, které jsou zaměřené na výzkumně-vývojové aktivity, jsou technologicky vyspělejší a splňují parametry nové strategie CzechInvestu, která představuje odklon od tradičního lákání všech investic do ČR," uvedla Jirotková.

Zájem start-upů o služby státní agentury podle ní roste. "Do budoucna bychom chtěli zintenzivnit naši roli jako zastřešující národní instituce zodpovědné za problematiku start-upů," řekla ředitelka.

Nyní má CzechInvest několik programů na podporu start-upů. Dosud jimi prošlo přes 200 společností. "Přepočítáno na finanční podporu se jedná o více než 130 milionů korun. Od roku 2016 CzechInvest - v projektech CzechStarter, CzechDemo a CzechAccelerator - pomohl 51 start-upům. V kosmickém inkubátoru ESA BIC Prague se nyní inkubuje deset firem," dodala Jirotková.

Konkrétní plán na sloučení CzechInvestu a další státní agentury CzechTrade zatím podle ní není. O sloučení hovořil nedávno premiér Andrej Babiš (ANO). "Obě ty agentury dlouhodobě spolupracují a v posledních letech se spolupráce prohlubuje," řekla šéfka CzechInvestu. V oblasti malých a středních firem chce jednak sdílet databázi klientů s CzechTrade, EGAP a dalšími státní podniky na podporu exportu, a plánuje rovněž nastavit měřitelné ukazatele výkonu směrem ke klientovi a synergicky s nimi spolupracovat, aby to vedlo k posílení konkurenceschopnosti ČR.

V zemích, kde nemá jedna s agentur své zastoupení, chtějí obě instituce sdílet své pobočky tak, aby fungovaly pro obě společnosti. Obě instituce jsou podle ní etablované a mají svoji hodnotu a svoji váhu a bylo by škoda o to přijít.

Jirotková vyhrála výběrové řízení, které vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu na začátku roku. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) v lednu totiž odvolal z funkce generálního ředitele CzechInvestu Karla Kučeru. Podle něj svými rozhodnutími destabilizoval chod agentury.

Novela zákona o investičních pobídkách, která je nyní v připomínkovém řízení, počítá s tím, že by pobídky měly směřovat na podporu investic do technologických center a do center strategických služeb. V ostatních případech bude muset mít příjemce podpory mzdu alespoň u 80 procent svých zaměstnanců ve výši průměrné mzdy v kraji. Současně podíl jeho zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním by měl činit alespoň deseti procent. Pobídky by měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy. Nová pravidla by mohla začít platit od poloviny příštího roku.

Loni příslib investiční pobídky od státu získalo 74 investorů, výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy Kč. CzechInvest je vládní agenturou pro podporu podnikání a investic, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka i pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu.