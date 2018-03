Praha - Bývalý středočeský hejtman David Rath by měl jít za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. V závěrečné řeči to dnes soudu navrhl státní zástupce Petr Jirát. Podle něho by také bývalému vrcholnému politikovi měl propadnout veškerý majetek. Stejný trest Jirát navrhl i Kateřině Kottové a jejímu manželovi Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. Rath nepřijímal úplatky a u soudu se neprokázalo, že by věděl o manipulování zakázek, řekl jeho advokát. Podle něj by měl být obžaloby zproštěn.

Jirát dnes přednesl závěrečnou řeč v Rathově korupční kauze potřetí. Proti předchozím návrhům se jeho představy o trestech pro 11 obžalovaných příliš nezměnily. Pouze v jednom případě byl mírnější, když navrhl podmínku místo původního nepodmíněného trestu.

Jirát uvedl, že korupce se musí postihovat přísnými tresty. "Už jsem tady v minulosti řekl, že korupce je rakovinou tohoto státu," řekl Jirát novinářům. V minulosti stejné přirovnání použil v kauze bývalého kolínského místostarosty Roman Pekárka, který za přijetí úplatku dostal pět let vězení.

Trest propadnutí majetku u Ratha a dalších hlavních obžalovaných za přísný nepovažuje. "Já si kladu otázku, u čeho jiného bychom takové tresty měli navrhovat, když ne u takovéto rozsáhlé korupční trestné činnosti," řekl Jirát.

Rath v reakci na to prohlásil, že kdyby existoval trest smrti nebo trest doživotní práce v jáchymovských dolech, tak mu ho Jirát také navrhne. "Lituje, že tyhle tresty už neexistují," řekl Rath.

Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory nebo kolínské, mladoboleslavské či kladenské nemocnice. Rath a Kottovi chtěli podle obžaloby za ovlivnění zakázek úplatky přes 48 milionů korun. Převzít podle spisu stihli 38 milionů, pak je zatkla policie.

Policie skupinu 11 obžalovaných pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.

Úplatky nepřijímal a zakázky neovlivňoval, tvrdí Rathův právník

Bývalý středočeský hejtman David Rath nepřijímal úplatky a u soudu se neprokázalo, že by věděl o manipulování krajských veřejných zakázek, jak to popisuje obžaloba. V závěrečné řeči to dnes řekl Rathův advokát Roman Jelínek. Podle něj by měl být Rath zproštěn obžaloby.

"Nezískal žádnou neoprávněnou výhodu, nebylo prokázáno, že by věděl o manipulaci se zakázkami, a ani nebylo prokázáno, že by manipuloval zakázky," vysvětloval Jelínek v závěrečné řeči důvody, proč by měl být jeho klient zproštěn obžaloby.

Zpochybnil odposlechy pořízené policií, které detailně rozkrývají, jak byly krajské zakázky ovlivněny. "Účastníci hovoru se baví o položkovém rozpočtu a nelze z toho dovodit vůbec nic. V obžalobě není zřejmé, kdo je uplácejícím a kdo je upláceným," řekl Jelínek. Podle něj se také neprokázalo, že by Rath o úplatky žádal.

Podle advokáta policie při přípravném řízení veřejnost přesvědčila o tom, že je Rath vinen, i když důkazy nejsou tak jasné a kované, jak tvrdila. "Takové důkazy by při férově vedeném procesu soud nepřesvědčily," uvedl advokát.