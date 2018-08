Zlín - Fotbalisté Zlína už potřetí za sebou v tomto ligovém ročníku rozhodli na domácím trávníku o svém bodovém zisku až v samém závěru utkání. V dnešním duelu pátého kola jim zajistil vítězství 1:0 nad Teplicemi v nastavení Alexander Jakubov a podle kapitána Petra Jiráčka nejde o náhodu.

Zlín už dokázal v závěru vybojovat výhru proti Mladé Boleslavi díky gólu Matejova z 80. minuty, zatímco v duelu s Jabloncem trefil remízu 1:1 v 90. minutě Beauguel. Podle Jiráčka nejde o náhodu a jde o rukopis nového trenéra Michala Bílka, který pozvedl psychiku týmu.

"Jedeme naplno až do poslední minuty. K tomu nás trenér Bílek nabádá. Ať je stav jakýkoliv, bojovat musíme do závěrečného hvizdu i když hrajeme špatně. Zatím se nám to vyplácí," řekl novinářům Jiráček.

Dvaatřicetiletý záložník přiznal, že v prvním poločase Zlín nehrál dobře. "Měli jsme platonický tlak. Když jsme se dostali do finální fáze, tak nám míč uletěl, nebo jsme ho ztratili. Ve druhé půli na nás bylo vidět, že chceme zápas moc zlomit. Ztráceli jsme hodně lehkých balonů, což nás stálo hodně sil. Ale v 93. minutě jsme to tam dotlačili," uvedl Jiráček.

Jedinou branku zápasu už však bývalý český reprezentant sledoval z lavičky. "Trenér poznal, že už nejsem v závěru tak platný. Nebylo to ono. Nedávné zranění se projevilo na kondici," dodal Jiráček, který si před deseti dny obnovil na tréninku zlomeninu zánártní kůstky. Kvůli zranění chyběl v minulém kole v Plzni, proti Teplicím však bolest přemohl.

"Je to zranění z dřívějška. Nepamatuji si ale, že by mě tak bolel nárt po souboji s protihráčem. Zlomenina na noze je stále, bohužel nějak srostla. Doufám, že to bude držet," přidal Jiráček, který má prý posunutý práh bolesti. Před rokem si vykloubil rameno, ale za dva týdny už hrál ligu. "Neumím marodit," usmál se zlínský kapitán.

Zlín prožívá dobrý start do ligy a po pěti kolech je s deseti body čtvrtý. "Deset bodů málokdo čekal. Vidíme ale, jak je tenká laťka mezi úspěchem a neúspěchem. Dnes jsme se mohli přesvědčit, že když jen trošku něco podceníme, tak body můžeme ztrácet. V naší hře byly chyby. Musíme se na příští duel na Slovácku připravit tak, abychom hráli lépe, než dnes," dodal Jiráček.