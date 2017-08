Zlín - Fotbalista Petr Jiráček vidí po úvodních čtyřech kolech nového ligového ročníku současnou slabinu zlínského týmu v rozdílném výkonu v jednotlivých poločasech. V první části se pravidelně "Ševci" trápí, po změně stran se jejich hra výrazně zlepší. V domácím prostředí dvakrát dosáhli na výhru, venku zatím nebodovali a nedali branku.

"Už se stává pravidlem, že druhá půlka je z naší strany lepší. Musíme si situaci probrat a hrát dobře celý zápas. Určitě je to lepší, než zápas výkonnostně rozdělit na dvě rozdílné části. Na Dukle nás stál špatný první poločas body. Dnes byl úvodní poločas z naší strany o něco lepší," řekl po zápase s Karvinou (1:0) novinářům Jiráček.

Před dvěma týdny proti Brnu "Ševci" otočili výsledek dvěma góly v oslabení. Také dnes zlepšení po přestávce vyneslo svěřencům trenéra Bohumila Páníka vítězství. Přitom Karviná měla v prvním poločase herní převahu i šance z protiútoků a hlavně rohových a trestných kopů.

"V sestavě má Karviná hodně vysokých hráčů. Dnes jsme se s nimi nemohli srovnávat. Bylo jasné, že se nás pokusí dorazit při standardních situacích. Některé byly zbytečné, soupeři jsme fauly lacino nabíjeli," uvedl Jiráček, který se v novém týmu už po letním příchodu ze Sparty zabydlel.

Jednatřicetiletý bývalý reprezentant dnes patřil k pilířům zálohy, i když příchodem uzdraveného Argentince Podia kombinace ze začátku hodně skřípala. "Poprvé jsme hráli ve středu pole v tomto složení. Stávalo se nám, že jsme se najednou ocitli tři na jednom místě a na druhé straně nebyl nikdo. Musíme více koukat mezi sebe, abychom si práci ulehčili a nebylo to naopak," prohlásil odchovanec Sokolova.

Hned v úvodním kole v Liberci si po pádu na trávník poranil rameno. První odhady hovořily o několikatýdenní léčbě, nakonec vynechal pouze zápas proti Brnu a před týdnem v Praze na Dukle se už objevil v základní sestavě. Ovšem tentokrát opět Jiráček zápas nedohrál a trávník opustil s bolestivou grimasou.

"Dostal jsem křeč. Zrovna jsem musel jít v tom okamžiku do sprintu a následně do skluzu. Doufám, že to nebude nic vážného. To by mě štvalo. Týden je dlouhý, za tu dobu se může stát hodně věcí," řekl Jiráček.