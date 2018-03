Jilemnice (Semilsko) - Podkrkonošská Jilemnice v podvečer s jásotem vítala své olympioniky. V mrazivém počasí dorazila na podium před radnicí bronzová medailistka z biatlonového sprintu Veronika Vítková a doprovázel ji reprezentační kolega Adam Václavík. Pozváni byli i další místní sportovci. Mezi těmi, kteří Česko reprezentovali na hrách v Pchjongčchangu, totiž byla zhruba desítka těch, kteří z Jilemnice buď pocházejí nebo jsou absolventy zdejšího sportovního gymnázia. Většina pozvaných už ale zamířila na další závody.

Také Vítková si uvědomuje, že letošní sezona olympiádou ani zdaleka nekončí. Do dalších závodů se pustí povzbuzena výsledky v Koreji. "Byly to, myslím, dobré výsledky, odjížděla jsem spokojená. Sice jsem si to trošku vždycky pokazila na střelnici, pak se tam člověk zdrží déle na trestném kole, ale to je biatlon," řekla v Jilemnici.

"Já jsem ráda, že se mi podařil ten jeden závod, odvezla jsem si vytouženou medaili. Ta špička je tak vyrovnaná, takže tam bylo hodně adeptek na medaile a tak nějak jsme si je spravedlivě rozdaly," dodala. Před sebou má ještě starty na dvou Světových pohárech. "Věřím, že mi ta vítězná vlna vydrží a že budu bojovat o místa někde vepředu," přála si.

Václavík v Pchjongčchangu zažil olympijský křest. Startoval ve dvou závodech, žádnou medaili si sice nepřivezl, ale účast na hrách považuje za velkou zkušenost.

"Úplně spokojený nejsem, to očekávání bylo větší. Samozřejmě byl to první start na olympijských hrách, takže to bylo hlavně o sbírání zkušeností. Nejsem spokojený s výsledkem a s těmi výkony, ale na druhou stranu si myslím, že těch zkušeností jsem získal hodně a třeba za čtyři roky v Pekingu je dokážu prodat a udělat nějaký lepší výsledek," poznamenal čtyřiadvacetiletý jilemnický rodák.

Na hrách v Koreji získala česká výprava celkem sedm medailí. Vedle šampionky v lyžařském super-G a obřím slalomu na snowboardu Ester Ledecké přidali stříbro rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář, bronz získaly s Vítkovou také a Eva Samková ve snowboardcrossu a rychlobruslařka Karolína Erbanová. I ta je absolventkou jilemnického sportovního gymnázia, z dnešní oslavy se ale omluvila.