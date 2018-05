Brno - Regionální železniční dopravu v Jihomoravském kraji budou v letech 2020 až 2022 nadále provozovat České dráhy (ČD). Schválili to dnes krajští radní. Novinářům to řekl hejtmanův náměstek Roman Hanák (ČSSD). ČD se přihlásily do tendru kraje jako jediný účastník. Hodnota kontraktu je 5,6 miliardy korun. Možností je rozšíření smlouvy až na šest let.

Současná desetiletá smlouva s Českými drahami vyprší stejně jako v ostatních krajích s koncem jízdního řádu v polovině prosince příštího roku. Ročně kraj posílá dopravci téměř miliardu korun včetně státního příspěvku.

Lhůta pro podání nabídek skončila 17. května. "Rozhodli jsme se pro tendr prostřednictvím nabídkového řízení, které bylo přístupné všem dopravcům. Se svou nabídkou se však přihlásily pouze České dráhy," uvedl Hanák.

Vybraný dopravce má také do provozu postupně přebírat nové elektrické železniční jednotky, jejichž nákup kraj plánuje za pomoci evropské dotace. Zásadním kritériem pro kraj byla cena za takzvaný místokilometr na linkách S2 a S3 a cena za místokilometr na ostatních železničních linkách. "České dráhy nabízí 0,653 koruny na páteřních linkách a 1,175 koruny na zbytku sítě," dodal Hanák.