Soul - Severokorejský vůdce Kim Čong-un, který počátkem roku 2015 vyslal svého strýce Kim Pchjong-ila jako velvyslance do České republiky, se patrně rozhodl ho ještě potají sledovat a do Prahy za ním poslal špióna. Uvedl to na svých stránkách jihokorejský deník Čoson ilbo s odvoláním na nejmenovaného činitele jednoho státem financovaného politologického ústavu.

Třiašedesátiletý Kim Pchjong-il, který je synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena, před Českem působil 16 let jako velvyslanec v Polsku. Přesun z Varšavy do Prahy označil deník Čoson ilbo za snahu Kim Čong-una svého strýce oslabit.

V Polsku si Kim Pchjong-il vytvořil širokou síť vztahů a jako nejdéle sloužící velvyslanec na jednom místě by posílil svůj vliv. To by se podle Čoson ilbo promítlo do pořádání nejrůznějších akcí, což by z něho vytvářelo vlivného hráče na mezinárodním poli. Tomu se prý Kim Čong-un chtěl zřejmě vyhnout, a proto se rozhodl strýce náhle přesunout do České republiky.

Kim Pchjong-il byl od konce 70. let v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu. Média také spekulují o tom, že díky velké fyzické podobnosti s otcem, kterého Severokorejci stále považují za poloboha, je pro severokorejskou vládu a tedy i Kim Čong-una politickou hrozbou.

Podle tvrzení hongkongského tisku z loňského roku se objevila snaha mezi bývalými vysoce postavenými činiteli KLDR, kteří uprchli do exilu, vytvořit jakousi exilovou vládu, do jejíhož čela by dosadili právě Kim Pchjong-ila. Toho tak zamířil do Prahy sledovat vysoce postavený důstojník ministerstva státní bezpečnosti.