České Budějovice - Společnost Jihočeské nemocnice, jež spadá pod krajskou správu, hospodařila loni se ziskem téměř 70 milionů korun. Holding, který čítá osm nemocnic, investoval do rozvoje svých zařízení 568 milionů korun. Nejúspěšnější ve společnosti je dlouhodobě českobudějovická nemocnice, která loni hospodařila se ziskem 53 milionů korun. Vyplývá to z ekonomické zprávy holdingu, kterou dnes obdržela ČTK. Kvůli Jihočeským nemocnicím padla krajská koalice ANO, ČSSD a Jihočeši 2012. ANO kritizovalo sociální demokracii za to, že vedení holdingu i jednotlivých nemocnic má neúměrně vysoké příjmy.

"Nadále se ukazuje, že jsme zvolili dobrou cestu. Jihočeské nemocnice se vyhřívají v popředí českých zdravotnických zařízení, což je zásluha všech zaměstnanců v čele se zkušenými odborníky na správných místech. Jejich práce výrazně pomáhá k ekonomickému zdraví všech nemocnic," uvedl předseda představenstva Martin Bláha. Právě jeho příjem kritizovalo ANO i opoziční zastupitelé. Poukazovali na to, že Bláha bere ročně 7,2 milionu korun. Bláha dal svou funkci k dispozici a krajští radní jej patrně odvolají. Místo něj by měla nastoupit bývalá ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová (KDU-ČSL).

Společnost Jihočeské nemocnice uvedla, že dobré hospodaření pomáhá k tomu, aby její zaměstnanci měli nadstandardní příjmy. Průměrná mzda lékařů v některých nemocnicích dosahuje 81.000 Kč. Průměrný plat zdravotní sestry v českobudějovické nemocnici se pohybuje kolem 30.000 korun.

Hospodaření jihočeských nemocnic v roce 2016:

Č. Budějoviice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Investice z vlastních zdrojů 268,45 26,6 122,9 38,8 56,3 21,2 36,1 Celkové náklady 3670,8 412,8 601 684,3 291,2 544,7 827,8 Celkové výnosy 3723,9 416,4 601,9 689,6 291,8 548,5 830,5

Pozn.: částky jsou uvedeny v mil. Kč

Pozn. 2: Ve výčtu není uvedena Nemocnice Dačice, poskytuje jiný druh péče

Zdroj: Jihočeské nemocnice