České Budějovice - Jihočeská ČSSD chce opět otevřít otázku návratu Jiřího Zimoly na kandidátní listinu pro podzimní volby do sněmovny. Bývalého hejtmana by ráda viděla na 22. místě. O této možnosti bude jednat na sobotním výkonném výboru sociální demokracie současná jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. ČTK to řekl lídr kandidátky ČSSD na jihu Čech Ondřej Veselý.

Zimola figuroval v původně navržené nominaci na posledním 22. místě. Proti tomu však bylo celostátní vedení strany, které bývalého hejtmana vyškrtlo. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka argumentoval tím, že by sociální demokracie mohly uškodit kauzy spojené se jménem Jiřího Zimoly.

"Uvědomujeme si, že nemáme moc šanci toto rozhodnutí změnit, ale Ivana Stráská má od nás mandát o tom jednat," řekl Veselý po dnešním zasedání krajského výkonného výboru ČSSD. Na kandidátní listině jihočeských sociálních demokratů figuruje momentálně 21 lidí. Poslední pozice zůstává neobsazená. Po Zimolově vyškrtnutí odstoupili z kandidátky její tehdejší lídr Stanislav Mrvka a také Jindřich Florián a Josef Eigner. Místo nich ČSSD doplnila listinu náhradníky. Zimolovo místo však zůstává stále volné. "Vybrali jsme okruh dalších náhradníků. Z nich by mělo vedení ČSSD vybrat, pokud by na kandidátku nevrátilo Jiřího Zimolu," uvedl Veselý.