Jihlava - Hokejisté Jihlavy sice ztratili v 8. kole baráže o extraligu tříbrankové vedení nad Pardubicemi, nakonec však Dynamo porazili 4:3 po samostatných nájezdech. Dukla tak i ve čtvrtém domácím zápase v boji o návrat mezi elitu získala dva body. Nájezdy rozhodl Filip Seman. Jihlava se udržela v čele tabulky o skóre před Českými Budějovicemi, Pardubice jsou s dvoubodovou ztrátou třetí.

Dukla po dvou porážkách na ledě Pardubic a Karlových Varů vstoupila do utkání lépe. Druhou přesilovku využil Seman, když od modré vypálil Šidlík, puk se od zadního mantinelu odrazil k Szathmárymu, ten ale puk ještě posunul na Semana a Jihlava vedla.

Pardubice mohly vyrovnat o necelé tři minuty později, ale Tomáškovu střelu Svoboda vyrazil a ani Schaus z dorážky domácího gólmana nepřekonal. Hosté byli poté lepším týmem, ale naráželi na skvělého Svobodu. Beran, Schaus ani Čáslava vyrovnat nedokázali, naopak to byla Jihlava, která udeřila z protiútoku.

Skořepa poslal na pravé straně do sóla Jiránka, který prostřelil Růžičku. Stejný hráč dokázal utnout tlak Pardubic svým druhým gólem v zápase v 35. minutě, když po skrumáži dorazil puk do odkryté branky.

To už ale Dukla hrála bez zraněného kapitána Čachotského, který po souboji u mantinelu z utkání odstoupil. Dukla bez svého lídra prakticky rezignovala na útok, a i když tlak Pardubic v závěru druhé třetiny ještě ustála, na začátku třetí části hry už ne. Pardubice dvěma góly v rozmezí 47 sekund snížily na 2:3 a v 46. minutě vyrovnal v přesilovce Trončinský.

I čtvrté barážové utkání na Horáckém stadionu se tak prodlužovalo. V posledních vteřinách prodloužení mohl rozhodnout Seman, ale sám proti Růžičkovi se neprosadil. Domácí to ale mrzet nemuselo, druhý bod nakonec přesto získali. Růžičku v nájezdech překonali Seman a Zeman, Tomášek a Sýkora na druhé straně neuspěli.

Hlasy trenérů po zápase:

František Zeman (Jihlava): "Dvě třetiny jsme hráli výborně a vítězství jsme šli naproti. Do třetí části hry jsme chtěli vstoupit stejně aktivně jako do předchozích dvou třetin, ale bohužel nevím, co se stalo. Jestli se naši hráči lekli, že vedou 3:0 a mohli by Pardubice porazit za tři body. Bohužel jsme v prvních pěti minutách měli výpadek a soupeř kvalit Pardubic toho dokázal využít. Na druhé straně klobouk dolů před hráči, co předvedli za už nerozhodného stavu v oslabení, kdy dovedli zápas do prodloužení. V nájezdech jsme byli úspěšnější, proto dva body zůstávají doma."

Miloš Holaň (Pardubice): "Do Jihlavy jsme si přijeli pro tři body, ale máme jeden, takže z tohoto důvodu nemůžeme být spokojeni. V prvních dvou třetinách jsme si ani nezasloužili, abychom tady vyhráli. Byli jsme nedisciplinovaní, všude později a navíc jsme udělali tři hrubé individuální chyby. Díky bohu jsme ve třetí třetině nesložili zbraně. Povedlo se nám vyrovnat a měli jsme velkou šanci zápas rozhodnout v normální hrací době a připsat si tři body. Měli jsme za vyrovnaného stavu dvě přesilové hry, z kterých jsme podle mě zápas měli rozhodnout. V prodloužení žádná šance nebyla, čekalo se na samostatné nájezdy. V nich naši střelci úspěšní nebyli, proto odjíždíme s jedním bodem."

HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice po sam. náj. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. F. Seman (Szathmáry, Šidlík), 24. Jiránek (J. Skořepa), 35. Jiránek (Jergl, J. Skořepa), rozhodující nájezd F. Seman - 42. Ovčačík (D. Tomášek, Trončinský), 42. P. Sýkora (Rolinek), 46. Trončinský (Schaus). Rozhodčí: Hradil, Souček - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:5, navíc M. Bárta (Pardubice) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 6200 (vyprodáno).

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Dundáček, Szathmáry, Šidlík, Půža, D. Kajínek, Kaláb - Jiránek, J. Skořepa, Jergl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Důras, R. Hubáček, Diviš - D. Čermák, Jícha, Anděl. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Čáslava, Trončinský, Ovčačík, Ščotka, Chaloupka - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek, - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Beran, D. Tomášek, M. Bárta - Starý, T. Kaut, Panna. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Tabulka:

1. Jihlava 8 1 5 0 2 20:19 13 2. České Budějovice 8 3 1 2 2 16:17 13 3. Pardubice 8 2 1 3 2 23:23 11 4. Karlovy Vary 8 2 1 3 2 21:21 11