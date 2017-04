Jihlava - Hokejisté Jihlavy zdolali ve třetím kole baráže o extraligu České Budějovice 2:1 po samostatných nájezdech a upevnili si vedení v tabulce. Mají náskok tří bodů před druhými Karlovými Vary i třetím Motorem. Dukla tak v součtu s první ligou porazila nejlepší tým druhé nejvyšší soutěže i popáté v sezoně. V rozstřelu o tom rozhodl Adam Zeman.

Hosté se v úvodu ubránili při Hřebejkově vyloučení a navíc mohl v oslabení otevřít skóre Pajič. Motor byl nebezpečnější a po Fillmanově střele pomohla Dukle tyč. Po vyloučeních Diviše a Šidlíka mohli hrát hosté 49 vteřin přesilovku pěti proti třem, ale za 17 sekund ji přerušil faulem Pajič. Hosté pak odolali na přelomu prvního a druhého dějství při Vakově trestu.

V 26. minutě si vytvořil nadějnou pozici domácí kapitán Čachotský, ale minul a Kváča si poradil s následnou Semanovou dorážkou. V polovině utkání prověřil Škarka Hřebejk. Další nebezpečné pokusy ze strany Motoru vyslali Fillman a Pýcha, jehož tečovaná střela skončila těsně vedle. Na druhé straně nezakončili ideálně v šancích Seman ani Skořepa a Kváča si poradil s Šidlíkovou střelou.

Bezbrankový stav prolomil až po 78 vteřinách třetí třetiny Vlček, který zblízka překonal Škarka poté, co jej po objetí branky uvolnil Hřebejk. Dukla byla blízko vyrovnání v 47. minutě při Babkově vyloučení, ale Hubáček po Divišově přihrávce v tísni před Kváčou neuspěl.

Domácí se dočkali o čtyři minuty později, když se krátce před koncem Muchova trestu prosadil ránou od modré čáry Kajínek. Prodloužení neodvrátily ani dvě přesilové hry Jihočechů po faulech Semana a Kalába. Utkání dospělo až k nájezdům, v kterých si připsal ve třetí sérii vítěznou trefu Zeman.

Hlasy trenérů po utkání

Petr Vlk (Jihlava): "První třetina nebyla z naší strany ideální, soupeř v ní měl spoustu příležitostí. Ve druhé se to srovnalo, ale musím říct, že za tím soupeř šel. Soupeř skóroval poté, co se puk odrazil od naší brusle před branku. Kluci prokázali nesměrnou vůli po vyrovnání. Penalty jsou loterie a my jsme v nich byli šťastnější. Jsme spokojení, ale výsledek nepřeceňujeme ani nepodceňujeme."

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Nemůžu říci, že bychom byli v první třetině lepší, ale měli jsme tam víc šancí. Ve druhé třetině se karta obrátila a domácí nás dostali pod tlak. Musím nicméně konstatovat, že hokej byl nahoru dolů. Oba brankáři byli výborní a rozhodly penalty."

HC Dukla Jihlava - Motor České Budějovice 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 52. Kajínek (Bilčík), rozhodující sam. nájezd A. Zeman - 42. F. Vlček (Hřebejk, Pýcha). Rozhodčí: Kubičík, R. Svoboda - Bláha, Špůr. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 6200 (vyprodáno).

Sestavy:

Jihlava: Škarek - J. Říha, Kajínek, Bilčík, Dundáček, Kaláb, Šidlík, Půža - Důras, J. Skořepa, Diviš - Jiránek, R. Hubáček, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Danišovský, Březina, Jergl. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.

České Budějovice: Kváča - Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha - M. Čermák, Pajič, Chovan - Fronk, Rob, Dostálek - F. Vlček, Vak, Hřebejk - Babka, Škoda, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.