Jihlava - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 6. kole baráže o extraligu na ledě Jihlavy 2:1. Dukla vyšla naprázdno podruhé za sebou poté, co bodovala ve čtyřech úvodních duelech, z nichž tři vyhrála. Přesto i nadále vede tabulku. Zápas rozhodla trefa obránce Michala Plutnara, který v 17. minutě zvyšoval na 2:0, Richard Diviš sice brzy snížil, ale další gól už nepadl.

Karlovarští sáhli ke změně v brankovišti, kde týmovou jedničku Novotného nahradil Závorka. Ten se ale osvědčil a zahřál se hned v páté minutě, kdy v první šanci Dukly vyrazil střelu Hubáčka z mezikruží.

Jenže to bylo ze strany dosud extraligového týmu na dlouhé minuty všechno. Hosté šli do vedení na konci osmé minuty, kdy Kořenáře propálil Flek. Západočeši působili na Vysočině o poznání živějším dojmem. A mohli přidat i další branky, ale zvýšit náskok se jim povedlo až necelé čtyři minuty před přestávkou, kdy z ostrého úhlu od pravého hrazení prostřelil jihlavského brankáře Plutnar.

Dukla se dostala do hry při 70 vteřin dlouhé dvojnásobné přesilovce, kterou využil už po půl minutě Diviš a vstřelil kontaktní trefu. V prostřední části Dukla herně srovnala krok, ale největší šanci poslat svůj tým opět do dvoubrankového trháku měl hostující Stloukal, který jel ze strany sám na Kořenáře, ten ale jeho střelu mezi betony kryl.

Na začátku 46. minuty mohl vyrovnat jihlavský zadák Kajínek, jenže jeho střela se odrazila od horní tyčky mimo karlovarskou branku. Hosté ve třetí třetině bránili už od středního pásma a Dukla jen nahazovala puky bez náznaku gólové příležitosti.

Ani v závěru si Jihlavští nedokázali vytvořit tlak, natož brankovou příležitost. Necelou minutu před koncem Jihlava odvolala brankáře, ale ani v šesti vyrovnat nedokázala. Naopak 11 vteřin před koncem základní hrací doby trefili hosté tyč prázdné jihlavské branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Soupeř měl lepší pohyb. Laxnostmi a nedisciplinovaností v defenzivní činnosti jsme nechali soupeře dvakrát skórovat. Pak jsme snížili, ale soupeř to poté velmi dobře zatáhl a hrál dobře v defenzivě. Bylo těžké se přes to dostat. Když si vytvoříme příležitosti, jsme buď platoničtí v zakončení, nebo netrefíme branku. To je problém, který nás provází celou sezonou a dneska se to projevilo v celé nahotě. Bohužel jsme prohráli, ale jsme teprve v půlce a jedeme dál."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že po smolné prohře s Litvínovem potřebujeme bodovat venku. Přijeli jsme sem s nějakou taktikou, kterou se nám od první třetiny dařilo poměrně velmi dobře plnit. Dali jsme konečně první gól, což bylo pro dnešní utkání velmi důležité. Zápas byl neskutečně těžký, vyrovnaný, byly šance na obou stranách a štěstí se mohlo přiklonit k nám, ale i na druhou stranu. Dnes byl jednoznačně rozdílovým faktorem náš gólman Závorka, před kterým mohu jen smeknout, co dneska předvedl. Další věcí je neskutečná obětavost a nasazení našich hráčů; nechali na ledě vše. Přišli jsme však o tři hráče, to je jediné, co nás mrzí. Musíme je nahradit týmovým výkonem."

HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Diviš (Skořepa) - 8. Flek (T. Rachůnek, Šafář), 17. Plutnar (Kohout, Tuominen). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:4, navíc Jiránek (Jihlava) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5189.

Sestavy:

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Šidlík, Váňa, J. Zdráhal - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Rabbit, M. Hlinka, Anděl - D. Čermák, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Karlovy Vary: Závorka - Šenkeřík, Podlipnik, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí, Šafář - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Tuominen, O. Beránek - Gríger, Skuhravý, Vrdlovec - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.