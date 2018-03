Praha - Fotbalisté Jihlavy vyhráli i čtvrtý jarní zápas, ve 20. kole první ligy zvítězili 3:1 na hřišti Dukly. Strůjcem vítězství byl lotyšský útočník David Ikaunieks, který první gól dal a na druhý nahrál Lukáši Zoubelemu. Výhru zpečetil Jozef Urblík, v závěru snížil Jan Holenda.

Po zimě poslední Vysočina ve čtyřech jarních zápasech získala víc bodů než za celý podzim a je rázem v tabulce devátá s náskokem šesti bodů na pásmo sestupu. Dukla naopak ztratila body popáté za sebou a je dvanáctá.

Jihlavští fotbalisté na jaře šokovali výhrami nad Slavií, Plzní i Teplicemi a nabrané sebevědomí ukázali i na Dukle, kde byli od začátku lepším týmem. Už po čtyřech minutách se blýskl Fulnek hezkou střelou z voleje z 20 metrů, ale Duklu zachránilo břevno. Vzápětí neuspěl Ikaunieks, ale v 10. minutě už se lotyšský útočník radoval. Hostům vyšla rychlá akce, Vaculík kolmicí vysunul Fulneka, ten hned z první nahrál Ikaunieksovi, který otevřel skóre.

Zatímco Dukla hrála nervózně, hosté s lehkostí kombinovali a Urblík si troufl i na slavnou otočku Zinedina Zidana. Ve 20. minutě však Dukle přeci jen vyšla útočná akce, Holenda přepustil míč na Preislera, ten pronikl do vápna, kde stříleným centrem hledal Brandnera, ten však před odkrytou brankou na míč nedosáhl.

Místo vyrovnání se skóre změnilo na druhé straně. Ikaunieks udržel míč, posunul ho na Zoubeleho, který téměř ideální střelou do bližší šibenice nedal brankáři Radovi šanci.

Dukla na vývoj zareagovala v poločase stažením stopera Jiránka a nasazením dalšího ofenzivního hráče Djuranoviče. Byla to ale Jihlava, kdo mohl brzy znovu udeřit, jenže Rada tentokrát tečovanou střelu Holíka vytáhl zpod břevna. Na druhé straně prověřil gólmana Rakovana střelou z dálky Bezpalec.

Definitivně rozhodnuto bylo dvacet minut před koncem, kdy se střelou z 18 metrů prosadil Urblík. Domácí pak přeci jen zabrali, Kušnír nastřelil tyč a pět minut před koncem po stříleném centru Poddaného snížil Holenda. Byl to první gól Dukly po 293 minutách.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Většinu prvního poločasu a u všech třech branek bylo vidět, jaké má Jihlava teď sebevědomí a jak my naopak uděláme vždy raději krok zpátky. To rozhodlo zápas. Jihlava je v laufu a my jen potvrdili, že se nám nedaří. Byly tam pasáže, kdy se naše hra zlepšovala, měli jsme tam šanci za stavu 0:1, která nás mohla hned dostat do zápasu, ale místo toho padla druhá branka. A při třetím inkasovaném gólu máme tři hráči pod míčem, stačilo přitlačit na míč. A my dáme nejnebezpečnějšímu hráči dostatek prostoru na zakončení. V závěru jsme začali hrát úplně jiný fotbal, přestali jsme hrát alibisticky a měli jsme dostatek příležitostí, abychom s výsledkem něco udělali. Vítězství ale zůstalo Jihlavě, která zaslouženě vyhrála. Ten závěr by však měl být impulz do dalších zápasů. Musíme být aktivní, udělat krok k míči a ne od míče. Zda u toho budu dál já, není otázka na mě. Já si jen uvědomuji, že hrajeme o záchranu, nic jiného mě nezajímá."

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Vyšel nám úvod utkání, měli jsme pár akcí, dali jsme gól, pak jsme po krásné akci navýšili vedení. Ve druhé půli jsme chtěli hrát stále aktivně, což se dařilo do 75. minuty, až v závěru jsme se nechali zatlačit a dostali jsme zbytečnou branku po chybě při naší standardní situaci. Pak už jsme spíše hlídali zaslouženou výhru. Takový začátek jara znamená, že musím krotit euforii, ale zase vzniká herní sebevědomí a to je pro náš výkon hodně důležité. Celý herní způsob je postavený na rychlosti a výborné fyzické přípravě. Musíme být neustále aktivní v obraně i útoku a na to jsme připraveni. Máme svůj cíl a za tím si jdeme celé mužstvo. Snažíme se tvořit jeden tým a pracovat společně."

Dukla Praha - Vysočina Jihlava 1:3 (0:2)

Branky: 85. Holenda - 10. Ikaunieks, 30. Zoubele, 69. Urblík. Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Vít. ŽK: Podaný - Ljovin, Fulnek, Ikaunieks. Diváci: 1154.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek (46. Djuranovič), Podaný - Bezpalec, Holek (79. Schranz) - Brandner, Lukáš Holík, Preisler (60. Douděra) - Holenda. Trenér: Hynek.

Jihlava: Rakovan - Vaculík (66. Nový), Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Ljovin, Urblík (83. Mara), Zoubele (46. Libor Holík) - Dvořák, Ikaunieks. Trenér: Svědík.