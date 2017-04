Praha - Hokejisté Jihlavy vyhráli ve 4. kole baráže o extraligu na ledě Českých Budějovic 2:1 v prodloužení, i počtvrté zvítězili a vládnou tabulce. Karlovy Vary zvítězily na ledě Pardubic 3:2 v prodloužení a upevnily si druhou pozici. Dynamo zůstalo poslední.

Jihlava uspěla i v Českých Budějovicích a vládne baráži

Hokejisté Jihlavy vyhráli ve 4. kole baráže o extraligu na ledě Českých Budějovic 2:1 v prodloužení, i počtvrté zvítězili a vládnou tabulce. Po 35 vteřinách nastavení dovršil obrat Dukly v utkání kapitán Tomáš Čachotský. Jihlava zdolala Motor 2:1 po samostatných nájezdech i v neděli doma a v souboji dosavadních účastníků první ligy vyhrála i v šestém vzájemném duelu v sezoně.

Přestože zápas nepostrádal v první třetině tempo, dlouho mu chyběly větší příležitosti. Defenzivy na obou stranách moc chyb neudělaly a stejně spolehlivě působili brankáři.

Poprvé se mohl radovat českobudějovický Vlček, jenž se ocitl na chvilku sám před gólmanem Svobodou. Ten však pokus útočníka domácího týmu kryl. Ve 13. minutě však už Jihočeši další šanci využili. Střelu obránce Fillmana tečoval útočník Čermák a překonal Svobodu. "Nastoupili jsme do zápasu špatně, Motor byl v první třetině lepší," uznal po utkání kapitán hostů Tomáš Čachotský.

Jestliže v první části byl o něco lepším týmem českobudějovický Motor, po přestávce se situace změnila. Jihlava přidala a domácí jakoby pod tlakem více znervózněli. Hned v úvodu druhé třetiny mohl vyrovnat Seman, ale k dorážce se nedostal.

Před druhou přestávkou zase byli ve velké šanci v rozmezí pár desítek vteřin dva Jihlavští. Ale obránce Říha a a ani následně útočník Zeman nedokázali překonat Kváču.

Dukla vstoupila se stejnou chutí a energií i do třetí části. Napadáním často držela soupeře v situaci, kdy nebyl schopný založit útočnou akci. Navíc Jihlava v 47. minutě vyrovnala, trefil se obránce Bilčík. "Jakmile dostaneme gól, tak se psychicky sesypeme. Nebylo to poprvé, co se nám to stalo. Trvá nám pak dlouhou dobu, než se z toho oklepeme," uvedl českobudějovický útočník Vlastimil Dostálek.

Do konce třetí části už gól nepadl a utkání muselo rozhodnout prodloužení. V něm se po pár vteřinách prosadil v koncovce útočník Jihlavy Čachotský.

Dukla hrála v této sezoně 17 prodloužení a v 15 z nich zvítězila. "Nevím, jestli nám to sedí. Hlavně to nesmíme zakřiknout. Ale v prodloužení se hraje tři na tři, je na ledě více místa a času. Každá chyba znamená šanci nebo přímo gól," uvedl Čachotský.

Hlasy trenérů po utkání:

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Úvodních dvacet minut jsme odehráli velice utěšeně, nicméně ve druhé třetině jsme se nechali hostujícím týmem zatlačit. Brankář Kváča nám několikrát pomohl, stejně jako v posledních třech zápasech. Do závěrečné periody jsme hráče upozorňovali, že musí hrát aktivní hokej. Nicméně s presinkem hostů si nedokázali poradit. Nakonec ani v závěrečných přesilovkách jsme si nevypracovali nějakou větší šanci, snad jedině Čermák mohl těsně před koncem vystřelit tři body."

František Zeman (Jihlava): "Bylo důležité, že se nám povedlo přečkat první třetinu, že jsme v ní nedostali více než jeden gól. Postupně jsme získávali prostor na ledě, byli jsme zarputilejší a myslím, že si po právu odvážíme dva body."

Výsledky 4. kola baráže o hokejovou extraligu:

Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1,- 0:1)

Branky a nahrávky: 13. M. Čermák (Fillman, F. Novák) - 47. Bilčík (J. Skořepa), 61. Čachovský. Rozhodčí: Šír, Úlehla - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváků: 6421 (vyprodáno).

Sestavy:

České Budějovice: Kváča - Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha - M. Čermák, Pajič, Chovan - Fronk, Rob, Dostálek - Hřebejk, F. Vlček, Šulek, - Babka, Škoda, Guman. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Kajínek, Bilčík, Dundáček, Kaláb, Šidlík, Půža - Důras, J. Skořepa, Diviš - Jiránek, R. Hubáček, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Danišovský, Březina, Jergl. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.

Karlovy Vary vrátily Pardubicím porážku, rozhodl Gríger

Hokejisté Karlových Varů zvítězili ve 4. kole baráže o extraligu na ledě Pardubic 3:2 v prodloužení. Energie v základní hrací době dvakrát vedla, avšak Dynamo dokázalo srovnat. V prodloužení Karlovy Vary sice nezužitkovaly přesilovku, ale pak šťastným gólem rozhodl Dávid Gríger. Západočeši, kteří oplatili Pardubicím nedělní prohru 4:5 po samostatných nájezdech, si tak upevnili druhou pozici. Dynamo zůstalo poslední.

"Máme štěstí, že se body rozdělují mezi všechny týmy, takže nikdo moc neodskočil. Naše hra se zlepšuje, ale potřebujeme to vyjádřit bodovým ziskem," řekl pardubický obránce Marek Trončinský poté, co Dynamo prohrálo třetí ze čtyř duelů v baráži.

První barážová odveta začala velice opatrně, až v páté minutě se najednou ocitl ve velké šanci Bárta, jenže netrefil opuštěnou branku. Karlovy Vary byly postupně nebezpečnější a v 15. minutě je dostal do vedení Mikulík, jehož střele při přesilovce pomohla teč jednoho z bránících hráčů. Dynamo mohlo srovnat při brejku Jána Sýkory, který ale Honzík zneškodnil.

Početní výhoda na začátku druhé části pomohla i Pardubicím. Petr Sýkora nejprve převzal dres za 800 startů v nejvyšší soutěži a po 80 vteřinách nechytatelnou ranou od modré čáry srovnal. Smírný stav vydržel jen do 25. minuty. Pak si znovu v početní výhodě vzal puk Skuhravý a z křídla propálil Růžičku. Blízko třetímu gólu byl při přečíslení Gríger, jenže na Růžičku nevyzrál.

Pardubice si po polovině zápasu i díky přesilovkám vynutily převahu a šance. Vyrovnání odmítl při přesilovce Tomášek, poté nepřesně pálil Nahodil. Až v 36. minutě se ujala důrazná práce Rolinka, který v početní výhodě nadvakrát protlačil kotouč za Honzíka. V závěru druhé části za nerozhodného stavu začaly na obou stranách pracovat nervy a do hry se vloudily šarvátky.

Vášně o druhé přestávce trochu utichly a hráči obou týmů se soustředili především na defenzivu. Z klidného průběhu vybočily jedině šance Rachůnka a na druhé straně Jána Sýkory, s kterými si brankáři poradili. Defenzivní podívanou mohl v 57. minutě při přesilovce ukončit Rolinek, který si sice položil brankáře, ale pak už nestačil zakončit. Zápas tak dospěl do prodloužení.

"Bylo to hodně opatrné, každý věděl, že jeden gól asi rozhodne. My jsme si ale za tím šli víc, o ten gól jsme byli lepší," komentoval průběh třetí části Gríger.

V prodloužení měly Karlovy Vary k dispozici přesilovou hru, ale tu i přes dlouhý zámek nezužitkovaly. Chvíli poté se do přečíslení dostal Gríger a jeho přihrávku spoluhráči si do vlastní branky srazil padající Trončinský. Asistenci si připsal brankář Honzík.

"Hodil mi skvělou žabku a na mně bylo, abych to vyřešil. Naznačil jsem střelu a pak nahrával na druhou stranu, naštěstí si to ten bek srazil do branky," popsal rozhodující okamžik Gríger.

"Když se hraje ve třech, tak vždycky chce někdo vystřídat a já tam zůstal sám. Lehl jsem si, abych zabránil přihrávce před prázdnou bránu, a nakonec jsem si to tam sám smolně srazil," doplnil Trončinský.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Marek (Pardubice): "Chtěli jsme potvrdit šťastné vítězství ve Varech, ale neměli jsme tak dobrý pohyb jako v neděli. Kluci dřeli celý zápas nadoraz. V závěru třetí třetiny jsme neproměnili šanci, trochu se od nás odklonilo štěstí a Karlovy Vary v prodloužení trestaly."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Do zápasu jsme chtěli vstoupit tak, jak jsme hráli s Pardubicemi druhou třetinu u nás doma. To se nám vydařilo díky přesilovce, ale poté jsme udělali nějaké chyby a zápas se odehrával v přesilovkách. Soupeř takřka každou přesilovku smrtelně trestal, protože má hráče, kteří se s tím dokážou vypořádat. Utkání bylo v závěru hodně o disciplíně a hrálo se na výsledek 2:2. V prodloužení jsme měli štěstí a jsme rádi, že máme zpátky body, které jsme ztratili doma."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 22. P. Sýkora (Trončinský, Rolinek), 36. Rolinek (Trončinský, P. Sýkora) - 15. Mikulík (T. Rachůnek, Sičák), 26. Skuhravý (D. Kindl, Dujsík), 64. Gríger (Honzík). Rozhodčí: Lacina, Pražák - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 6:5, navíc Zajíc (Pardubice) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 8003.

Sestavy:

Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Ščotka, L. Havlík, Trončinský, Chaloupka, Čáslava, Zajíc - P. Sýkora, Špirko, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - M. Beran, Nahodil, Panna - Bárta, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Dujsík, Tomáš Dvořák, Baldajev - Mikulík, Dušek, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, D. Kindl - V. Tomeček, Tuominen, Davídek - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Tabulka:

1. Jihlava 4 1 3 0 0 12:8 9 2. Karlovy Vary 4 1 1 1 1 14:14 6 3. České Budějovice 4 1 0 2 1 7:9 5 4. Pardubice 4 0 1 2 1 11:13 4