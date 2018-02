Jihlava - Ředitel jihlavského fotbalového klubu Jan Staněk je přesvědčený, že udělal vše pro to, aby Vysočina na jaře vybojovala záchranu v nejvyšší soutěži. Věří, že okysličení kádru a nový trenér Martin Svědík napraví nepovedený podzim, ve kterém Jihlava získala deset bodů a je poslední.

"Naším jednoznačným cílem pro jaro je pokusit se zachránit pro Vysočinu první ligu. Myslím si, že jsme pro to udělali maximum. Ať už při změně v realizačním týmu, nebo co se okysličení hráčského kádru týče. Kádr jsme postavili tak, aby tu skutečně byli hráči se srdcem a vůlí hrát za tento klub i udělat maximum pro jeho úspěch," řekl Staněk na dnešní tiskové konferenci.

K záchraně bude potřebovat Jihlava v jarních 14 kolech získat kolem 20 bodů, tedy minimálně šest výher. "Máme nejhorší výchozí pozici. Musíte počítat i s variantou, že se jarní část nepovede tak, jak všichni doufáme. Předpokládám ale, že všichni hráči jsou bojovníci a budou bojovat o to, aby tu liga zůstala," dodal Staněk

Tým za záchranou povede trenér Svědík, který naposledy působil v úvodu sezony v Mladé Boleslavi. Předtím vedl v lize Ostravu. "V průběhu zimní přestávky šlo hlavně o to, abych se seznámil s kádrem a jeho kvalitou. Seznámil se s jeho pracovitostí a charakterem. Doufám, že jsme připravení dobře. I když je ještě plno věcí, které musíme neustále vylaďovat," řekl Svědík.

Z podzimní sestavy odešli Jan Záviška, brankář Jan Hanuš, Antonín Rosa a především zkušený stoper Jiří Krejčí, který přestoupil do Slovácka. "S odstupem času si myslím, že přestup Jiřího Krejčího bylo ve finále to nejlepší možné řešení, které šlo zvolit. Ukáže až čas, jestli to byla chyba nebo ne. Pro klub se nám z toho podařilo vytřískat maximum," mínil Staněk.

Jihlava musí odrážet i zájemce o lotyšského útočníka Davise Ikauniekse, o kterého údajně stojí Jablonec či Slavia. "Realita je taková, že hráč z klubu dříve či později odejde. Myslím si, že na 99,5 procenta bude jarní část hrát v Jihlavě. Jestli to bude formou hostování, je otevřené. Dokud neskončí přestupové okno 22. února, tak nechci říkat něco, že se nemůže stát, ale nepředpokládám to," dodal Staněk.

Novými hráči jsou brankář Roman Valeš, stoper Petr Buchta, německý bek Till Schumacher, Rus Vladislav Ljovin či Mara Kamso z Guineje. Klub jedná i o příchodu Libora Holíka ze Zlína a čeká, zda nebude možné přivést i někoho ze Sparty a Slavie, které chtějí zúžit kádr.

"Uvidíme, co se bude dít dál. Sparta a Slavie mají hodně hráčů, ale přesvědčit některého z nich, aby šel hrát do Jihlavy, bývá složitější. U mladších hráčů šance je," prohlásil Staněk.