Karlovy Vary - Hokejisté Jihlavy zvítězili v utkání 1. kola baráže o extraligu v Karlových Varech těsně 4:3. Domácí třikrát vedli, ale v posledních osmi minutách přišli o všechny body. V čase 54:01 rozhodl o výhře Dukly útočník Tomáš Kaláb, jenž využil přesilovku při vyloučení domácího kapitána Václava Skuhravého na pět minut a do konce utkání za sekání.

Karlovy Vary sehrály závěr základní části a následnou skupinu o umístění brilantně, ale na začátku prvního barážového zápasu s Jihlavou na nich byla znát nervozita. Během úvodní dvacetiminutovky Energie rozhodně Duklu nepřehrávala. Při vyloučení Šidlíka sice Svobodu v 11. minutě prostřelil Rýgl, ale hosté dokázali srovnat 16 vteřin před koncem první přestávkou, když obrana domácích zapomněla na zcela osamoceného Diviše.

Z úvodního dějství je nutno vyzdvihnout gesto fair play v podání Skuhravého, který odvolal avizovaného vyloučení Hubáčka.

I ve druhé dvacetiminutovce pokračoval boj o každou píď ledu. Zkraje zaujala bekhendová střela Beránka, jež se zdála být gólovou, ale skončila jen na horní tyčce Svobodovy branky, což potvrdil sudím i jejich kolega u videa. Stěžejní okamžiky této fáze hry však přišly mezi 33. a 34. minutou, kdy nejprve karlovarský Dvořák obdržel za sekání trest na pět minut a do konce utkání, současně s ním však byli vyloučeni dva hráči Jihlavy. Nabídnutou přesilovku čtyři na tři využil Skuhravý. Po chvíli však dostali hosté šanci hrát přesilovku se dvěma muži v poli navíc, v níž se ujala Říhova střela, která Závorkovi vypadla z lapačky těsně za brankovou čáru.

Ve 46. minutě dostal domácí opět do vedení Beránek, ale Karlovy Vary i kvůli své vlastní nedisciplinovaností nakonec přišly jak o vedení, tak i o bodový zisk. Po zbytečném faulu Skuhravého hrála Jihlava opět dlouhou pětiminutovou přesilovku. Po Šidlíkově faulu se ve hře čtyři na čtyři nejprve prosadil střelou od modré čáry Bilčík a následně Šidlíkovu ránu tečoval počtvrté za záda Závorky Kaláb. Energii k vyrovnání nepomohla ani 47 vteřin dlouhá hra bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že nás čeká urputný soupeř, který je rozjetý z play off, kde hrál těžkou sérii. Potvrdilo se to i v dnešním zápase, byl to obrovský boj. Bohužel když se dostaneme do vedení 3:2, vlastní nedisciplinovaností soupeři nabídneme šanci ten zápas zvrátit. A takhle dobrý tým, jakým Jihlava je, toho samozřejmě využila. My jsme dnešní zápas bohužel nezvládli. Pokračujeme však dál a věřím, že si hráči uvědomí, že disciplína v takto vypjatých zápasech, kde budou rozhodovat hrozné maličkosti, je strašně důležitá. Pokud chceme baráž dobře odehrát, musíme se vrátit k disciplinovanému a zodpovědnému hokeji."

Petr Vlk (Jihlava): "Jsme samozřejmě rádi, že si z Varů vezeme vítězství. Nebylo to nic jednoduchého, soupeř byl od začátku velice aktivní. Po úvodu, kdy jsme se seznamovali s rychlostí hry a pohyb soupeře nám dělal trošku problémy, jsme se postupem času do utkání dostávali. Po naší chybě jsme dostali nešťastný gól na 2:3, ale potom nám samozřejmě pomohla pětiminutová přesilovka. Kluci celý zápas výborně pracovali. Dnešní vítězství nepodceňujeme, ale ani nepřeceňujeme."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dukla Jihlava 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 11. Rýgl (Skuhravý, Kindl), 34. Skuhravý (Sičák, Kindl), 46. O. Beránek (Flek) - 20. Diviš (J. Říha), 36. J. Říha (A. Zeman, Čachotský), 53. Bilčík (Jergl), 55. Kaláb (Šidlík, A. Zeman). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 4:5, navíc Dvořák a Skuhravý (oba Karlovy Vary) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 3058.

Sestavy:

Karlovy Vary: Závorka - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, Dvořák - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Kindl, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Harkabus - Flek, Dušek, O. Beránek - od 21. navíc Davídek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Kajínek, Bilčík, Dundáček, Kaláb, Šidlík, Půža - Důras, Skořepa, Diviš - Jiránek, R. Hubáček, Anděl - Čachotský, Seman, A. Zeman - Danišovský, Březina, Jergl. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.