Jihlava - Hokejisté jihlavské Dukly si v 8. extraligovém kole připsali druhou výhru v základní hrací době v sezoně. Po dvou porážkách v předchozích kolech, v nichž nedokázali bodovat, porazili Vítkovice, které naopak přišly o sérii tří vítězství. Jihlava skórovala jako první, ale ještě po 47 odehraných minutách prohrávala 1:2. V čase 57:50 rozhodl gólem na 3:2 útočník Filip Seman.

Dukla po dvou porážkách v Pardubicích a Brně nezačala na domácím ledě špatně a už v úvodních vteřinách mohl měnit skóre Kubalík, jeho střelu ale Bartošák kryl. Po čtyřech odehraných minutách zahrozili také hosté, ale bek Jihlavy Váňa na poslední chvíli před brankou přizvedl hůl Oleszovi, který by jinak dorážel do odkryté branky.

Největší šanci první třetiny spálil domácí kapitán Čachotský, který se dvěma spoluhráči najížděl jen na jediného obránce. Zkušený útočník nic nevymýšlel, vypálil, ale vůbec netrefil Bartošákovu branku. Na góly se na Horáckém zimním stadionu čekalo až do prostřední části hry. Do vedení šli domácí: Hlinka na konci 25. minuty využil, že obě mužstva střídala, vypálil od modré a jeho střela o levou tyč skončila v síti.

Jenže Dukle jakoby vedoucí gól spíše uškodil; hrála dvě přesilovky, jednu dokonce 20 vteřin pět na tři, ale nebyla vůbec nebezpečná. Vítkovice se naopak dostaly do tlaku a tři a půl minuty před druhou přestávkou se dočkaly po zadovce Stránského vyrovnání Oleszem.

Hosté navíc dokázali do konce druhé třetiny výsledek úplně otočit. V její poslední minutě tečoval střelu od modré čáry hostující kapitán a vstřelil svůj druhý gól v zápase.

Do třetí části vlétli domácí jako uragán. Nejdříve mohl vyrovnat Jiránek, jehož střelu neudržel Bartošák a puk sunoucí se za brankovou čáru na poslední chvíli odpálili do bezpečí vítkovičtí obránci. V přesilovce mohl srovnat i Čachotský, ale napálil jen horní tyč hostující branky.

Vyrovnávací trefu zařídil ve 48. minutě dorážkou po Suchánkově střele Skořepa. Necelé dvě minuty na to už se Vítkovičtí radovali z třetí branky, ale tu nakonec při přesilové hře sudí neuznali pro postavení hráče v brankovišti. Rozhodnutí přišlo 130 vteřin před koncem, kdy při hře čtyři na čtyři prostřelil Bartošáka Seman. Vítězství Jihlavy v základní hrací době pečetil 28 vteřin před koncem střelou do prázdné branky Hubáček.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Na tohle utkání jsme se připravovali celý týden. Když to řeknu naplno, tak jsme z dnešního zápasu neočekávali nic jiného než tři body. Jsme rádi, že se to povedlo. Do utkání jsme vstoupili fantasticky. Bohužel jsme nedali gól. Druhá třetina nám už delší dobu dělá problémy. Vítkovice toho využily a vyhrály ji. Síla a odhodlání v kabině ale byly obrovské. Jsem rád, že to hráči ve třetí třetině ukázali, výsledek zápasu otočili a že tři body zůstávají doma."

Jakub Petr (Vítkovice): "Vývoj utkání ani jeho průběh nás nepřekvapil. My jsme na styl hokeje Dukly hráče přesně připravovali. Známe mentalitu tohoto týmu, oni za jakéhokoliv stavu hrají celoplošně agresivní hokej. V první třetině nám to dělalo problémy. Naopak ve druhé třetině jsme hru dokázali zrychlit a hodně času jsme strávili v útočném pásmu. Tam byl náš výkon solidní. Co se stalo ve třetí části, je přesně to, o čem jsem mluvil - o mentalitě jihlavské Dukly. Viděli jsme zápas se Zlínem, s Kometou, kde byli nepříjemným soupeřem i za nepříznivého stavu. Za třetí třetinu jsme si body určitě nezasloužili a nemohli jsme pomýšlet na vítězství."

HC Dukla Jihlava - HC Vítkovice Ridera 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 25. M. Hlinka, 48. Skořepa (Suchánek), 58. Seman (Žalčík, De la Rose), 60. R. Hubáček (Jiránek)- 37. Olesz (Š. Stránský), 40. Olesz (D. Květoň, Trška). Rozhodčí: Pražák, Souček - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 3944.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - Suchánek, De la Rose, Půža, Šidlík, Ulrych, Bryhnisveen, Váňa - Jiránek, Skořepa, Macík - Rys, Čachotský, T. Kubalík - Anděl, M. Hlinka, Žálčík - Seman, R. Hubáček, Protasenja. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Dej, Lev, Olesz - Kucsera, Š. Stránský, Szturc - Kurovský, Kolouch, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.