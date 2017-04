Jihlava - Fotbalisté Jihlavy porazili v 24. ligovém kole Spartu 1:0 brankou lotyšského útočníka Davise Ikauniekse ze 47. minuty a letenského soupeře porazili v nejvyšší soutěži vůbec poprvé. Vysočině vyšla premiéra pod novým trenérem Josefem Jinochem. V tabulce se domácí udrželi na předposledním místě před Příbramí a ztrácejí už jen bod na čtrnáctý Hradec Králové, který bude hrát v pondělí na Slavii. Sparta v lize venku nezvítězila v osmém z posledních devíti zápasů a její manko na vedoucí Plzeň může narůst už na třináct bodů.

Vysočinu hned v desáté minutě potkala nepříjemnost, když kvůli zranění musel střídat Rosa, a na trávník šel Zoubele. Sparta byla od úvodu střelecky aktivnější, ale přes jihlavskou obranu se těžko dostávala do velkých šancí. Karavajevův centr nikdo z hostů do sítě neusměrnil a neprosadili se ani Kadlec a po něm Lafata. Na druhé straně skončil Hronkův sražený centr na tyči.

Po změně stran zápas rozhodla velká chyba v hostující defenzivě. Koubek rozehrál na Holka, který se pod tlakem nechal obrat o míč Hronkem. Ten poté vnikl do vápna a nahrál před prázdnou branku Ikaunieksovi, jenž nemohl minout. Lotyšský útočník dal šestý gól v ligové sezoně.

Jihlava se po vedoucí trefě zatáhla a Sparta marně dobývala domácí obranu. Nejblíže k vyrovnání byl aktivní Kadlec, jenže v 61. minutě hlavičkoval sám nad. Letenští tak utrpěli ve čtvrtém zápase pod trenérem Petrem Radou první porážku.

Hlasy po utkání:

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Zápas probíhal přesně tak, jak jsme předpokládali, že Sparta bude držet míč a tlačit se do zakončení. Čekali jsme na šanci, která přišla. Vytvořili jsme si čtyři, pět brejkových příležitostí, které mohly skončit brankou. Jedna z nich se nám využít povedla, i když to bylo po chybě sparťanské obrany. Jsem hrozně rád, že hráči sami sobě dokázali, že mohou hrát s každým. Že když podají stoprocentní výkon a budou věřit v to, že vítězství může přijít, tak se jim to i splní. Po tom šoku, že přišel nový trenér místo odvolaného, jsem chtěl, aby hráči věřili, že mohou být úspěšní. Na hřišti bylo vidět, že chceme vyhrát za každou cenu a že vítězství i více věříme. Byli jsme schopní se pro to i více obětovat. Věřím, zápas Slavie s Hradcem nepřinese žádné překvapení a Slavia nám vítězstvím pomůže."

Petr Rada (trenér Sparty): "Věděli jsme, že Jihlava bude hrát zezadu na brejky. V prvním poločase jsme to eliminovali, ale do druhého poločasu jsme vstoupili úplně bohorovně a nabídneme prakticky domácím vítěznou branku. Rozhodla individuální chyba. Chybělo nám i trochu víc štěstí. V prvním poločase jsme měli dvě takové šance, na druhé straně ale mi tam chyběl od hráčů větší důraz ve vápně. Motivace proti týmům z čela tabulky naskočí u hráčů sama, hráče jsem varoval, že Jihlava bude bojovat, zvlášť když přišla změna trenéra. Sráží nás individuální chyby. Sparta nemůže dělat takovéhle chyby, chybí nám větší zodpovědnost, profesionalita. Pořád se točíme v jednom kruhu."

Vysočina Jihlava - Sparta 1:0 (0:0)

Branka: 47. Ikaunieks. Rozhodčí: Marek - Mokrusch, Antoníček. ŽK: Karavejev, Vácha, Šural (všichni Sparta). Diváci: 4101.

Jihlava: Hanuš - Vaculík, Krejčí, Rosa (11. Zoubele), Urdinov - Fulnek, Štěpánek, Hronek, Batioja (90. Popovič) - Dvořák, Ikaunieks (79. Rabušic). Trenér: Jinoch.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Mareček, M. Kadlec - Vácha, Sáček - Šural, Lafata, Konaté (75. Holzer) - Pulkrab (46. Zahustel). Trenér: Rada.