Praha - Hokejisté Jihlavy zvítězili v dohrávaném utkání 18. kola extraligy ve Zlíně 2:1 po samostatných nájezdech. Hosté otevřeli skóre ve 49. minutě, kdy se trefil Tomáš Čachotský, ale vedli jen 61 vteřin, než vyrovnal v přesilovce David Šťastný. Nájezdy pak rozhodl útočník Tomáš Kubalík, jediný úspěšný z deseti exekutorů. Dukla se tak dotáhla k dvacetibodovému triu na konci tabulky, poskočila díky skóre až na jedenáctou příčku a na dno poslala místo sebe vicemistra Liberec.

"Před zápasem bychom určitě brali dva body, přeci jenom jsme venku ještě nevyhráli. V průběhu zápasu jsme měli navrch, takže jsme klidně mohli mít i body tři, ale jak říkám - dva byly před zápasem pro nás super, toho se také držíme," řekl kapitán vítězného týmu Tomáš Čachotský.

Berani do utkání naskočili i s kapitánem Veselým, kterému skončil třízápasový trest, v úvodní třetině to ale nijak patrné nebylo. Dukla měla jasnou převahu, prvních dvacet minut vyhrála na střely mezi tyče jasně 19:5, větší šance však k vidění nebyly a skóre zůstalo bezbrankové.

Zlínští se dostali do tempa až v úvodu prostředního dějství při vyloučení Suchánka, Škarka ale překonat nedokázali. Diváci zpozorněli snad jen ve 33. minutě, kdy Roberts Bukarts při rychlém přechodu do útočného hledal před brankou volného Šťastného, tomu ale soupeř zablokoval hůl.

Ve třetí části mohla jít Dukla do vedení v početní výhodě, Zeman ale poskakující puk na brankovišti do sítě nedoklepl. V té samé přesilovce soupeře naopak málem skóroval i Zlín, ovšem ne vlastní zásluhou, rozehrávka Jihlavy totiž málem z hole Zdráhala zamířila do sítě.

Šanci měli Berani po akci Robertse Bukartse, jehož rána se od horní tyčky odrazila až ke stropu Zimního stadionu Luďka Čajky. Góly začaly padat až v polovině třetiny. Nejprve hosty poslal do vedení kapitán Čachotský, za minutu už ale bylo vyrovnáno poté, co při početní výhodě ránu Robertse Bukartse doklepl do sítě Šťastný.

Následně byli domácí o trochu aktivněji, Bukarts však podruhé trefil tyč, a tak se šlo do prodloužení. V tom začínala Dukla v přesilovce, i tak ale duel dospěl až do nájezdů.

V nich byl jediným úspěšným exekutorem Tomáš Kubalík, gólman Škarek ani jednou neinkasoval. Jihlava tak poprvé v sezóně venku vyhrála. "Vezeme si ze Zlína dva body, což je dobré. Kluci bojovali, hráli to, co jsme chtěli. Po zásluze jsme vyhráli," uvedl po utkání asistent hostujícího trenéra František Zeman.

"Až ve třetí třetině jsme se dostali do tempa, Dukla měla dobré osobní souboje. První třetinu nás jasně přehrála, v tomto ohledu jsme nemuseli mít ani bod, takže jsme rádi alespoň za něco. Jinak ale víme, že to nebyl vůbec dobrý zápas. Jihlava zaslouženě vyhrála," přiznal asistent zlínského kouč Martin Hamrlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Dohrávané utkání 18. kola hokejové extraligy:

Aukro Berani Zlín - HC Dukla Jihlava 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 50. D. Šťastný (Roberts Bukarts, Honejsek) - 49. Čachotský (Ulrych), rozhodující sam. nájezd T. Kubalík. Rozhodčí: Hodek, Bejček - Špůr, D. Klouček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 3029.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Petran, Žižka, Řezníček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Popelka, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Ulrych, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Tabulka:

1. Plzeň 18 9 3 4 2 65:39 37 2. Třinec 19 10 2 2 5 55:42 36 3. Brno 18 9 2 4 3 61:42 35 4. Hradec Králové 18 10 1 2 5 42:31 34 5. Chomutov 18 6 3 4 5 47:48 28 6. Vítkovice 18 7 2 2 7 52:46 27 7. Mladá Boleslav 18 7 1 3 7 39:38 26 8. Zlín 18 4 5 3 6 45:48 25 9. Olomouc 18 5 3 3 7 43:51 24 10. Sparta Praha 17 7 1 0 9 43:48 23 11. Jihlava 17 4 3 2 8 40:48 20 12. Litvínov 18 4 3 2 9 36:51 20 13. Pardubice 18 5 2 1 10 42:59 20 14. Liberec 17 5 2 1 9 32:51 20