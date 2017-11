Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili ve 26. kole extraligy Olomouc 3:2 v prodloužení a po čtyřech prohrách se radovali z výhry. V 63. minutě utkání rozhodl útočník Lukáš Anděl, Dukla je ale i nadále poslední. Olomouc bodovala posedmé v řadě.

První příležitost na změnu skóre si ve čtvrté minutě vypracoval domácí Dostálek, který se po příchodu z prvoligových Českých Budějovic představil poprvé na Horáckém zimním stadionu. Levé křídlo druhé formace se prodralo až před gólmana Konráda, který ale jeho pokus betonem vykopnul.

O dvě minuty později mohl posunout Duklu do vedení Jiránek po přihrávce Skořepy, ale z mezikruží trefil jen olomouckého brankáře. Největší šanci první třetiny promarnil v 15. minutě kapitán Dukly Čachotský, který obkroužil olomouckou branku, ale Konrád byl s levým betonem u tyčky včas.

Olomoučtí o sobě dali pořádně vědět až na samém konci přesilové hry, kdy mezírku v rozkleku Voldena našel Mráz a poslal hosty do vedení. Inkasovaná branka Jihlavu zmrazila a hosté na začátku druhé části mohli hned dvakrát zvýšit svůj náskok, ale norský gólman Jihlavu podržel.

Ve 30. minutě se domácím podařilo vyrovnat. Zeman přihrávkou zpoza branky našel Žálčíka, toho ještě Konrád vychytal, ale na dorážku Dostálka už nestačil. Hostující hráč z Motoru tak zaznamenal první gól v extralize a zároveň ukončil čekání na branku v duelu s Hanáky. Olomouc první zápas doma vyhrála 3:0 a Konrádova neprůstřelnost tak trvala téměř 90 minut.

Jihlava vyrovnáním ožila. Na konci 36. minuty Kubalík trefil tyč, vývoj zápasu však otočil až krátce před koncem druhé třetině Čachotský po přihrávce Skořepy, když udělal kličku brankáři a bez problémů skóroval. Za 20 sekund ale mohlo být vyrovnáno, střelu Škůrka zastavila tyč.

V 46. minutě poslal puk napříč brankovištěm Jihlavy Herman, ale nikdo z Hanáků ho do sítě nasměrovat nedokázal. Dukla se soustředila na obranu a na útok postupem času prakticky rezignovala. A hosté toho využili, v 52. minutě Ondrušek dorazil do sítě vyraženou střelu Houdka a vyrovnal. V závěru měla Dukla možnost rozhodnout z přesilové hry, ale využít ji nedokázala.

Utkání se tak muselo prodlužovat, Olomouc si zahrála nastavení počtvrté v řadě a potřetí v něm neuspěla. V 63. minutě rozhodl o výhře Jihlavy Anděl.

František Zeman (Jihlava): "Můžeme být, jak se tak říká, spokojenější na oko. Chtěli jsme získat tři body a i jsme se na to tak chystali. V úvodní dvacetiminutovce jsme byli lepším týmem, ale bohužel jsme ji 0:1 prohráli. Do druhé třetiny jsme znovu vstoupili aktivně, znovu jsme ji odehráli výborně, ale z nepochopitelných důvodů jsme třetí třetinu odehráli pasivně. Hráči už si asi mysleli, že to Olomouc složí a nebude bojovat. Přitom pokyn zněl hrát třetí třetinu tak, jak jsme dokončili třetinu druhou. Hráči Olomouce do toho dali ve třetí třetině maximum a a naši si zahrávali s tím, aby soupeř vyrovnal, což se mu nakonec povedlo. V prodloužení měli hosté, velkou šanci, ale naštěstí nedal. Z protiútoku jsme dali gól a získali dva body. V dnešním zápase jsme ale podle nás bod ztratili."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Remíza po šedesáti minutách byla podle mého spravedlivá. Dostali jsme se v zápase do vedení ve chvíli, kdy delší dobu byli aktivnější domácí. My jsme pro změnu měli celou třetí třetinu. V prodloužení nás mohou mrzet dvě velké šance, které jsme před rozhodujícím gólem neproměnili. Je škoda, že se to nepodařilo proměnit nám. Body sbíráme, dnes to bylo sedmé utkání v řadě, které jsme neprohráli v normální hrací době. Kdyby to takto vydrželo, tak bychom byli spokojení i s postavením v tabulce. Ale víme, že sezona bude ještě dlouhá."

HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Dostálek (Žálčík, A. Zeman), 39. Čachotský (Skořepa, Dostálek), 63. Anděl (Čachotský) - 17. Mráz (Holec, J. Galvas), 52. Ondrušek (Houdek). Rozhodčí: Lacina, M. Sýkora - Frodl, Komárek. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 3598.

Jihlava: Volden - de la Rose, Suchánek, Stříteský, Šidlík, D. Kajínek, Ulrych, J. Zdráhal - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - Žálčík, Seman, Anděl - Diviš R. Hubáček, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Herman, Burian - Ostřížek, Mráz, Holec - Jergl, R. Vlach, Sundher. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.