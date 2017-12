Zápas 29. kola hokejové extraligy mezi HC Dukla Jihlava a HC Oceláři Třinec 8. prosince v Jihlavě. Vítězný gól Lukáše Anděla z Jihlavy do brány Šimona Hrubce z Třince (vpravo).

Zápas 29. kola hokejové extraligy mezi HC Dukla Jihlava a HC Oceláři Třinec 8. prosince v Jihlavě. Vítězný gól Lukáše Anděla z Jihlavy do brány Šimona Hrubce z Třince (vpravo). ČTK/Pavlíček Luboš

Jihlava - Hokejisté Jihlavy zdolali v utkání 29. kola extraligy Třinec jediným gólem zápasu, který v čase 61:10 vstřelil dvacetiletý útočník Lukáš Anděl. Dukla bodovala počtvrté za sebou, z toho třikrát vyhrála a místo sebe poslala zásluhou lepšího skóre na dno extraligy Litvínov. Bilance Ocelářů z posledních vystoupení je opačná - vyhráli pouze jediné z uplynulých čtyř utkání.

Na první gólovou příležitost se čekalo až na konec osmé minuty, ale stála za to, neboť po Zdráhalově faulu bylo nařízeno trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel faulovaný Ondřej Kovarčík, jenže nedal - domácí gólman Volden jeho pokus mezi betony kryl.

Dukla, které na křídle první formace opět chyběl Kubalík, nastoupila v hodně pozměněné sestavě. Ve stejném složení nastoupil pouze druhý útok, zatím jen z tribuny sledovala duel nová posila Kanaďan Hamill. Osmý hráč draftu NHL z roku 2007 do Česka přiletěl teprve dnes dopoledne.

Do sestavy Třince se naopak vrátil útočník Petružálek. Třinec byl v první třetině lepší a 69 vteřin před jejím koncem trefil horní tyč Krajíček. Po pauze se obraz hry nezměnil, hosté byli aktivnějším týmem, ale nevěděli si rady s důslednou obranou Jihlavy už od červené čáry. Dukla spoléhala na brejky. Při přečíslení tři na dva ve 28. minutě ale Diviš střílel přesně doprostřed Hrubcovy brány.

Třineckému brankáři se v této sezoně proti extraligovému nováčkovi daří. V předchozích dvou střetnutích vždy vychytal výhru podpořenou čistým kontem. Svou neprůstřelnost proti týmu z Vysočiny udržel i při hře v oslabení. Jihlava v ní potvrdila, že v početní převaze jí právem náleží poslední místo ze všech extraligových mančaftů.

Hned na začátku třetí třetiny mohl čekání na gól utnout Třinec po hrubce v rozehrávce jihlavské defenzivy, ale Oceláři se sami vyhnali do rohu kluziště. Jihlava následně měla třetí přesilovku, na jejím konci se mezi kruhy objevil Anděl, ale místo střely se snažil přihrávat.

Ani Třinec svou třetí přesilovku v utkání zužitkovat nedokázal, i když prakticky celé dvě minuty ostřeloval jihlavskou branku, ale Volden dál držel naději na druhé vychytané čisté konto na Horáckém zimním stadionu.

V 54. minutě měl na holi první gól zápasu z mezikruží střílející Anděl po Hlinkově zadovce, ale vůbec netrefil Hrubcovu bránu. Výstroj třineckého gólmana jen provětral následnou střelou i Žálčík. Přesně dvě minuty před koncem třetí třetiny dostal Třinec možnost rozhodnout v přesilovce, ale zahrozil na druhé straně Seman. Ve vlastním oslabení 49 vteřin před koncem však Hrubce nepřekonal.

Z prodloužení bylo odehráno 70 sekund, když po samostatném úniku rozhodl Anděl střelou pod horní tyč. Pro Jihlavu šlo o vůbec první gólovou trefu do sítě Třince ve vzájemných zápasech od návratu mezi elitu. Nadále ale platí, že Hrubec neinkasoval proti Dukle v základní hrací době.

Hlasy trenérů po zápase:

Petr Vlk (Jihlava): "V první části první třetiny měl soupeř výborný pohyb, vypracoval si i příležitosti. Poté se to trošičku vyrovnalo, ale celý zápas byl urputný. Přesto jsme si nějaké šance taky vytvořili, ale bohužel jsme je neproměnili. Dvě minuty před koncem jsme se dostali trochu do problémů, kdy jsme měli špatné střídání, následoval faul a přesilovku soupeř sehrál velice dobře. Díky obětavosti našich kluků jsme ale paradoxně ujeli a z nájezdu jsme mohli dát rozhodující branku. V prodloužení pro změnu střídal špatně soupeř a my jsme nabídnutou šanci proměnili. Jsem spokojení se získanými body i předvedeným výkonem. Kluci hráli proti tak zkušenému mančaftu, jakým je Třinec, velice dobře."

Marek Zadina (Třinec): "Vstup do zápasu nám vyšel. První třetinu jsme hráli dobrý hokej, vytvářeli jsme si šance a měli jsme i dobrý pohyb v útočné třetině. Věděli jsme, že v Jihlavě nás čeká těžký zápas. Byl to urputný boj. Domácí jsou silní v osobních soubojích a těžko jsme se prosazovali v útočné třetině. Bohužel jsme nedokázali vstřelit gól a bez toho se zápas vyhrát nedá. Kluci zápas odmakali, výborně pracovali, ale v koncovce jsme nebyli efektivní. Góly nám teď moc nepadají a budeme se na to muset zaměřit."

HC Dukla Jihlava - HC Oceláři Třinec 1:0 v prodl.

Branka: 62. Anděl. Rozhodčí: Hejduk, Pešina - Jindra, Rampír. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4017.

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Stříteský, Šidlík, D. Kajínek, Ulrych, J. Zdráhal - Rys, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - Žalčík, M. Hlinka, Anděl - Seman, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, A. Musil, Linhart, Adámek, Kovář, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Cienciala, Mikulík, Dravecký - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovarčík, M. Kovarčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.