Liberec - Fotbalisté Jihlavy ve 27. ligovém kole překvapivě vyhráli po obratu v Liberci 3:1. Vysočina zvítězila poprvé šesti zápasech a zvýšila svůj náskok před sestupovými příčkami na tři body. Slovan vedl od závěru první půle po trefě Matěje Pulkraba, ale po pauze otočil stav dvěma góly Pavel Dvořák a pojistku přidal David Ikaunieks. Liberec pět kol po sobě nezvítězil, z toho počtvrté prohrál a z šestého místa se mu vzdalují pohárové příčky.

V liberecké zahajovací jedenáctce se překvapivě objevil záložník Pilař, který nastoupil od začátku k soutěžnímu utkání téměř po roce. Do domácí sestavy se také vrátil po trestu za vyloučení nejlepší střelec Pulkrab.

Severočeši byli v první půli aktivnější, ale do gólových šancí se dlouho stejně jako soupeř nedostávali. Folprecht v dobré pozici hlavičkoval nad a následně dobrý centr zprava jen prolétl jihlavským malým pokutovým územím.

Minutu před přestávkou už domácí otevřeli skóre. Folprechtův rohový kop prodloužil na bližší tyči Karafiát a Pulkrab hlavou zblízka nezaváhal. Připsal si devátou trefu v ligové sezoně. Liberec skóroval po 347 minutách.

Jihlava po pauze přidala. Ve 48. minutě domácí gólman Hladký vytáhl Štěpánkovu hlavičku a poté si poradil i s velkou šancí Fulneka. V 58. minutě už ale Vysočina srovnala, když se po centru zleva hlavou obloučkem pod břevno trefil Dvořák.

Liberci se v druhém poločase vůbec nedařilo a v 72. minutě hosté otočili stav. Hladký ještě stihl vyrazit Ikaunieksovu střelu, ale na Dvořákovu dorážku už nedosáhl. Dva góly v jednom ligovém utkání dal potřetí v kariéře a poprvé po více než třech letech.

Slovan byl po přestávce bezradný a deset minut před koncem inkasoval potřetí. Ikaunieks přízemní střelou propálil Hladkého a zaokrouhlil počet svých branek v této ligové sezoně na deset. Jihlava potvrdila, že na Liberec umí, se Severočechy bodovala posedmé za posledních osm utkání nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

David Holoubek (trenér Liberce): "Byly to dva rozdílné poločasy, jako den a noc. První poločas za mě slušný, vedli jsme 1:0 a měli jsme zápas pod kontrolou. Druhý poločas nastal takový kolaps našich nejzkušenějších hráčů. Z té lavičky už nemáte šanci to úplně nějak změnit. Hráči si musejí tohle vedení hlídat. Je to škoda, protože jsme dnes měli zvítězit. Dostat tři góly doma není dobré. Byla tam spousta nevynucených chyb, začali jsme hrát na příliš velkém prostoru a soupeř nás potrestal. A to ještě Venca Hladký dvě tři šance chytil. Soupeř byl nebezpečný nahoru, má nebezpečné brejkové hráče, kteří nás potrestali. Myslím, že už o Evropu v tuhle chvíli nehrajeme. Je to tak, je to realita. Musíme se s tím smířit. Ještě jsou nějaké zápasy do konce, budeme se snažit každý vyhrát. Ale teď se nám pod tlakem nedaří, především těm klíčovým hráčům. Je to o hlavě."

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "V kvalitě naší hry byl velký rozdíl v prvním a druhém poločase. V první půli jsme nehráli až tak špatně v obranné činnosti, jenže jsme byli ustrašení vepředu a chyběla nám přesnost. V poločase jsme si vytkli bránění standardních situací. Za stavu 0:1 jsme si řekli, že jestli chceme hrát o záchranu, musíme být daleko lepší směrem dopředu a parametry naší útočné fáze musejí vypadat úplně jinak. V druhém poločase jsme to beze zbytku potvrdili. Ještě než jsme vyrovnali, dostali jsme se do dvou šancí. Myslím, že šance pokračovaly dál. Z naší strany to byl výborný poločas. Jsme rádi, že jsme dokázali výsledek otočit, neboť boj o záchranu není lehký. Jsou to pro nás nesmírně důležité body."

Slovan Liberec - Vysočina Jihlava 1:3 (1:0)

Branky: 44. Pulkrab - 58. a 72. Dvořák, 80. Ikaunieks. Rozhodčí: Houdek - Boček, Koval. ŽK: Potočný, Wiesner, Kerbr - Mara. Diváci: 3902.

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner, Folprecht, Breite (79. Bosančič), Pilař (79. Bartl) - Pulkrab, Potočný (66. Oscar). Trenér: Holoubek.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Buchta, Štěpánek, Schumacher - Mara - Fulnek (85. Keresteš), Urblík (79. Ljovin), Dvořák, Zoubele (73. Popovič) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.