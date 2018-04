Jihlava - V důležitém záchranářském souboji ve 26. kole první ligy mezi fotbalisty Jihlavy a Mladé Boleslavi gól nepadl. Po bezbrankové remíze tak Jihlava čeká na výhru šest zápasů a Mladá Boleslav čtyři duely. Oba celky proto stále nemají jistou záchranu. Předposlední Baník Ostrava na ně ztrácí čtyři a pět bodů, ale má zápas k dobru.

Jihlava zahrozila jako první v osmé minutě, ale střelu Mary dokázal brankář Polaček vytěsnit mimo branku. Po dvaceti minutách o sobě dali poprvé v zápase vědět hosté, když využili ve středu hřiště ztráty svého bývalého spoluhráče Ljovina. Rychlý brejk Přikryla zakončoval v pokutovém území Ladra, ale jeho střela jen těsně minula tyč brány Rakovana.

Od té doby byli hosté v zápase lepší, problémy domácím dělal na pravém křídle Konate, ale jeho průniky a centry do vápna Středočeši zužitkovat nedokázali. Osm minut před koncem prvního poločasu zahrávali Mladoboleslavští roh, k zakončení se dostal Přikryl, ale z malého vápna trefil jen domácího gólmana.

I po přestávce převažoval ve hře hlavně boj o střed hřiště. S bezgólovým stavem mohl po hodině zahýbat Ladra a z dorážky také Valenta, ale obě střely dokázal jihlavský brankář Rakovan vyrazit. Domácí s postupem času začali čím dál více spoléhat na rychlé brejky, ale kazili rozehrávku.

Osm minut před koncem mohl zápas ve prospěch Mladé Boleslavi rozhodnout Ladra, ale jeho hlavičku z malého vápna vytěsnil Rakovan na rohový kop.

Závěr zápasu ale patřil Jihlavě, po šesti minutách na hřišti se mohl prosadit Popovič, ale jeho střela z prostoru penalty si cestu mezi tři tyče nenašla. Dvě minuty před koncem technicky střílel ze standardky Mara, ale střelu pod břevno na poslední chvíli vyrazil Polaček. Svou desátou branku v sezoně nepřidal v poslední minutě ani nejlepší střelec Jihlavy Ikaunieks, který sice ve vápně obešel obránce, ale jeho střelu Poláček chytil.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Všechny zápasy o záchranu budou náročné. K vidění dnes nebylo moc hezkého a to z obou stran. Byl to hodně upracovaný zápas, se spoustou nakopávaných míčů. Do utkání jsme vstoupili dobře. Rozvíjeli jsme nějaké útoky, které ale končily nepřesností v předfinální nebo finální fázi, protože jsme tam neměli dostatečné doplnění. To, co nás bolelo celý první poločas, byla hra středních záložníků Ljovina a Mary, kteří ztráceli zbytečné balóny. Boleslav se tím nastartovala a celý zbytek poločasu hrozila z brejkových situací, což jsme vůbec nechtěli dopustit, protože jsme věděli, že v tomhle je velice silná. Vytvořili si i šanci ze standardky, ale Rakovan nás podržel. Poté co přišel na hřiště v druhém poločase Urblík, tak se naše hra trošku zlepšila, ale šance si vytvořila Boleslav, kde nás opět Rakovan podržel. Svoje šance jsme si schovali na závěr, rozhodnutí mohl přinést Ikaunieks, který ale svou velkou šanci neproměnil. Nikdo nedal gól, takže remíza z tohoto pohledu asi spravedlivá."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Utkání bylo záchranářské, což se podepsalo i na jeho kvalitě. Vstup měli malinko lepší domácí, pak jsme se zklidnili, začali jsme hrát více po zemi, kombinačně a v průběhu první půle jsme byli aktivnější a měli jsme minimálně dvě dobré příležitosti, které jsme měli využít. Ve druhé půli jsme měli dobrý vstup, vytvořili jsme si dvě tři příležitosti, volaly po gólů, ale neproměnili jsme je. Naopak v závěru nás výrazně podržel gólman, který zlikvidoval přímý volný kop a pak ještě pokus Ikauniekse. Dneska se o dělbu bodů výrazně zasloužili oba gólmani."

Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Jánoš (M. Boleslav). Diváci: 3049.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Buchta, Štěpánek, Schumacher - Mara, Ljovin (61. Urblík) - Fulnek, Dvořák, Zoubele (79. Popovič) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Valenta (90.+1 Hubínek) - Konaté, Mareš (79. Fabián), Přikryl (71. Rada) - Ladra. Trenér: Weber.