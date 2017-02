Praha - Hokejisté druhé Jihlavy vyhráli v 48. kole první ligy doma nad posledním Mostem 4:3 a snížili ztrátu na vedoucí České Budějovice na čtyři body. Motor, který má ještě jeden zápas k dobru, totiž na vlastním ledě podlehl Prostějovu 2:3 po nájezdech. Třetí Kladno podlehlo Frýdku-Místku 2:3 v prodloužení a na druhou Duklu ztrácí dva body.

Jihlava zápas s Mostem dlouho kontrolovala a dvakrát dokázala jít do vedení. Jenže hosté v průběhu druhé třetiny skóre otočili díky dvěma přesilovkovým gólům. Vyrovnání na 2:2 zařídil ve 34. minutě Tomáš Divíšek a za dalších 26 sekund prostřelil gólmana Jakuba Škarka Jan Dufek. Faul Radka Hubáčka, který sudí ocenili trestem na dvě plus dvě minuty, tak Most využil dokonale.

Jihlava ale zápas nevzdala a v poslední třetině výsledek otočila na svou stranu. Dělovkou od modré čáry vyrovnal zadák Jiří Říha a rozhodující gól zařídil 155 sekund před koncem Tomáš Jiránek, čerstvá posila z Mladé Boleslavi. Jihlava tak pokračuje v báječné sérii, z posledních 14 utkání ztratila jen jedno.

České Budějovice rozehrály zápas s Prostějovem velmi dobře a po dvou trefách Žigy Pavlina šly do kabin po první třetině s dvoubrankovým náskokem. Jenže Jestřábi v závěru druhé třetiny dokázali srovnat. Energii jim dodal gól Lukáše Luňáka v přesilovce a ještě před druhou sirénou přidal druhou branku Ondřej Fiala.

V závěrečné třetině mohli hosté dokonce jít i do vedení, ale Jiří Hozák trefil jen tyč branky Ondřeje Bláhy. Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém zase zvonila branková konstrukce brány Prostějova. Nájezdy pak lépe zvládli hosté díky úspěšné exekuci Luňáka.

Kladno sice vedlo nad Frýdkem-Místkem už po 54 sekundách, hosté se ale z rychlé branky otřepali a dvěma góly zvrátili skóre na svou stranu. Rytíři sice 16 sekund před koncem druhé třetiny vyrovnali na 2:2, ale další gól do branky Juraje Šimbocha nepřidali. Naopak už po 26 sekundách prodloužení překvapil střelou domácího brankáře Miroslava Hanuljaka Marek Růžička a gólem na 3:2 zařídil bod navíc pro hosty.

Pražská Slavia doma porazila Kadaň 3:1 a poprvé od 14. ledna zaznamenala plný bodový zisk. Třetí prohru v řadě si naopak připsaly Litoměřice, které sice po dvou třetinách vedly nad Třebíčí 2:1, nakonec ale prohrály 2:3. Duel rozhodl přesilovkový gól Matěje Psoty 70 sekund před koncem. Severočeši pomalu ztrácejí kontakt s elitní desítkou a šance zahrát si play off mizí i Havířovu, který doma prohrál s Ústím nad Labem 2:3 po nájezdech.

48. kolo první hokejové WSM ligy:

Jihlava - Most 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Branky: 10. A. Zeman, 31. Skořepa, 50. J. Říha, 58. Jiránek - 27. Šimeček, 34. Divíšek, 34. Dufek. Rozhodčí: Obadal - Měkýš, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 1005.

České Budějovice - Prostějov 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 8. a 13. Pavlin - 34. a rozhodující sam. nájezd Luňák, 38. Fiala. Rozhodčí: Jílek - Štofa, Beneš. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 5024.

Kladno - Frýdek-Místek 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 1. Jánský, 40. Kloz - 15. M. Kovařčík, 26. Pechanec, 61. Marek Růžička. Rozhodčí: Zubzanda - Svobodová, Belko. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 1505.

Slavia Praha - Kadaň 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 18. J. Novák, 28. Bača, 59. Šafránek - 51. Tomeček. Rozhodčí: Grech - Malý, Šimán. Vyloučení: 5:6. Bez využití: Diváci: 585.

Litoměřice - Třebíč 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky: 28. J. Veselý, 35. Stoklasa - 3. O. Malec, 51. Dolníček, 59. Psota. Rozhodčí: Doležal - Svoboda, Maštalíř. Vyloučení: 3:7, navíc Přibyl (Třebíč) na 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 760.

Havířov - Ústí nad Labem 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 7. Dvořáček, 39. M. Kalus - 4. Roubík, 31. Z. Doležal, rozhodující sam. nájezd Poulíček. Rozhodčí: Mikula - Hanzlík, Gančarčík. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 1228.

Duel Benátky nad Jizerou - Přerov byl kvůli dopravní kalamitě odložen na pondělí 6. února.

1. Motor České Budějovice 47 31 2 4 10 156:87 101 2. Jihlava 48 24 12 1 11 141:92 97 3. Kladno 48 25 8 4 11 144:104 95 4. Slavia Praha 48 19 10 3 16 120:128 80 5. Třebíč 48 18 5 11 14 126:134 75 6. Ústí nad Labem 48 16 9 7 16 136:146 73 7. Prostějov 47 17 6 7 17 153:144 70 8. Frýdek-Místek 48 16 7 6 19 135:144 68 9. Benátky nad Jizerou 47 16 5 9 17 114:127 67 10. Přerov 47 15 5 9 18 125:132 64 11. Litoměřice 48 15 5 7 21 116:118 62 12. Havířov 48 15 4 5 24 118:121 58 13. Kadaň 48 15 1 5 27 110:147 52 14. Most 48 10 3 4 31 101:171 40