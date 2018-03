Praha - Fotbalisté Jihlavy vstoupili do jarní části první ligy třemi výhrami nad celky z horních pater tabulky Slavií, Plzní a Teplicemi a v pátek se v předehrávce 20. kola pokusí sérii prodloužit i na Dukle. Ta naopak na jaře získala jediný bod a poslední dva domácí duely prohrála, takže má co napravovat.

"Jihlavě se povedl snový vstup do jara a drží šňůru kvalitních výkonů a výsledků. To se může povést každému, kdo za tím jde v první řadě odvážně a srdcem. Nyní ten krok chceme udělat i my," řekl trenér Dukly Jaroslav Hynek, který s týmem pracoval na zlepšení koncovky, protože v posledních čtyřech zápasech dali jeho svěřenci dohromady jediný gól.

Jihlava se z posledního místa tabulky rychle vyšvihla a nyní už má náskok tří bodů na sestupové příčky. Stále však nemá klid a další krok k záchraně může udělat právě na Julisce.

"Dukla navzdory špatnému startu do jarní části je kvalitní a nepříjemný soupeř. Vzhledem k tomu, že má před námi už náskok jen jednoho bodu, bude výsledek tohoto utkání pro oba týmy velmi důležitý," upozornil asistent trenéra Jihlavy Michal Šmarda.

"Náš soupeř se dlouhodobě prezentuje kombinačním fotbalem, držením míče, rychlým přechodem do útoku a kvalitními standardními situacemi. V domácím prostředí je Dukla velmi silná, získala zde velkou většinu svých bodů," poukázal Šmarda na to, že Dukla doma získala 17 z 20 bodů.

Vysočina v zimě především zlepšila obranu. Čisté konto udržela proti Slavii i Plzni a jediný gól inkasovala od Teplic. V útoku se prosazuje Davis Ikaunieks, který už má na kontě sedm branek a v minulém kole byl strůjcem vítězství nad Teplicemi(3:1).

"Jihlava měla na úvod jara těžké rozlosování, ale udělala z toho maximální počet bodů. Asi ani oni sami to nečekali, daří se jim a jsou na vlně, ale věřím, že je my zastavíme. Ikaunieks je pro ně stěžejní hráč. Podrží míč, je nebezpečný, rychlý, musíme si na něj dát pozor a nepouštět ho do hry," naznačil plán bek Dukly Ondřej Kušnír.

Utkání začne v pátek v 18:00.

Hlasy před páteční předehrávkou 20. kola první ligy:

--------

Dukla (11.) - Jihlava (13.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Jihlavě se povedl snový vstup do jara a drží šňůru kvalitních výkonů a výsledků. To se může povést každému, kdo za tím jde v první řadě odvážně a srdcem. Nyní ten krok chceme udělat i my."

Ondřej Kušnír (obránce Dukly): "Jihlava měla na úvod jara těžké rozlosování, ale udělala z toho maximální počet bodů. Asi ani oni sami to nečekali, daří se jim a jsou na vlně, ale věřím, že je my zastavíme. Ikaunieks je pro ně stěžejní hráč. Podrží míč, je nebezpečný, rychlý, musíme si na něj dát pozor a nepouštět ho do hry."

Michal Bezpalec (záložník Dukly): "Upřímně ani nevím, čím si ten úvod jara Jihlavy vysvětlit. Je to překvapení. Ale co jsme je viděl, tak hráli dobře. Trenér Svědík jim asi dal dobrý impulz, což nám nenahrává, ale o to víc se musíme snažit a doma je porazit."

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Dukla navzdory špatnému startu do jarní části je kvalitní a nepříjemný soupeř. Vzhledem k tomu, že má před námi už náskok jen jednoho bodu, bude výsledek tohoto utkání pro oba týmy velmi důležitý. Náš soupeř se dlouhodobě prezentuje kombinačním fotbalem, držením míčem, rychlým přechodem do útoku a kvalitními standardními situacemi. V domácím prostředí je Dukla velmi silná, získala zde velkou většinu svých bodů. Pozor si musíme dát na rychlé útoky soupeře po krajích hřiště a pohlídat si musíme nebezpečného útočníka Holendu."

Statistické údaje před pátečním zápasem:

--------

Dukla Praha (11.) - Vysočina Jihlava (13.)

Výkop: pátek 9. března, 18:00.

Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Vít.

Bilance: 11 3-5-3 19:17.

Poslední zápas: 2:3.

Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Holík, Tetour, Bezpalec - Schranz, Holenda, Koreš.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Urblík, Ljovin, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks.

Absence: Hanousek, Néstor (oba rekonvalescence), Miloševič (4 ŽK), Bilovský (trest za ČK) - Keresteš, Turyna (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Holenda, Bezpalec (oba 3 ŽK) - Keresteš (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Holenda (6) - Ikaunieks (7).

Zajímavosti:

- Dukla vyhrála jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- Dukla z posledních 4 kol získala jediný bod a vstřelila jediný gól

- Dukla prohrála poslední 2 domácí ligové zápasy bez vstřeleného gólu

- Dukla doma získala 17 z celkových 20 bodů

- Jihlava ve všech 3 jarních kolech pod novým koučem Svědíkem zvítězila

- Jihlava z dosavadních 19 bodů získala venku jen 3 po výhře v předminulém kole v Plzni

- oba týmy inkasovaly shodně 33 branek, Jihlava dala o gól více (20)