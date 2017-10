Praha - Páteční zápasy 11. kola první fotbalové ligy přinesou souboje celků v opačném rozpoložení. Zatímco Jihlava a Ostrava se v domácím prostředí budou snažit výhrou dostat ze dna tabulky, jejich soupeři Bohemians Praha 1905 a Sigma Olomouc mají nahráno a mohou jít do utkání bez tlaku.

Olomouc po vydařeném vstupu do sezony má šanci minimálně do neděle poskočit na druhé místo v tabulce, pokud v Ostravě vyhraje. "Naše očekávání jsou teď možná trošku vyšší, chceme ve sbírání bodů pokračovat co nejvíce a na těch příčkách v popředí tabulky se udržet. Máme 21 bodů, v kontextu deseti zápasů je u mě vnitřní vysoká spokojenost, ale musíme dále pokračovat v tvrdé práci," řekl trenér Sigmy Václav Jílek, jehož svěřenci sedmkrát po sobě neprohráli.

Naopak Ostrava doma už sedm zápasů čeká na vítězství a utnout tuto sérii chce právě v duelu dvou celků, které v minulém ročníku hrály druhou ligu. "Na Sigmě jde vidět velká pohoda a uvolněnost. Ale na každého soupeře platí nějaký recept. Budeme se snažit jim to znepříjemnit. Mají kvalitní přechodovou fázi s velkou rotací, na to si budeme muset dát velký pozor. Věřím, že po delší době zase vyhrajeme, tři body potřebujeme a naše motivace je o to větší," řekl trenér Radim Kučera.

Ostrava má jen sedm bodů stejně jako Brno a poslední Jihlava, která hostí pražské Bohemians. S nimi prohrála poslední čtyři vzájemné zápasy a ještě nikdy je neporazila. "V naší špatné bilanci ve vzájemných zápasech bych nehledal žádné spojitosti. Stává se, že bilance dvou rovnocenných klubů je výrazně nakloněna ve prospěch jednoho z nich," řekl jihlavský asistent trenéra Michal Zach.

"Do utkání rozhodně půjdeme s cílem být nebezpeční v ofenzivě a zvítězit. Neobejdeme se ale bez silné defenzivy a kvalitní organizace hry. Taktika Bohemians klade nyní větší důraz na kompaktní obranu. Silnou stránkou našeho soupeře je přechod do protiútoků," dodal Zach.

Bohemians po minulé výhře nad Ostravou získali klid a v Jihlavě se mohou pokusit vylepšit svou bilanci pouhých sedmi vstřelených gólů, což je nejméně z celé ligy.

"Jihlava je nebezpečná hlavně doma, kde mimochodem potrápila i plzeňskou Viktorii. Nyní se ocitají v situaci, kdy nad námi nutně potřebují zvítězit. I když se nacházíme ve středu tabulky a Jihlava na jejím konci, tak to bude těžké. Dáváme málo branek a všechny body, které jsme dosud získali, jsme si poctivě vybojovali," řekl trenér Martin Hašek.

Duel v Jihlavě začíná v pátek v 18:00, v Ostravě se hraje od 20:15 v přímém přenosu ČT Sport.

Statistické údaje před zápasy 11. kola první fotbalové ligy: Vysočina Jihlava (16.) - Bohemians Praha 1905 (9.) Výkop: pátek 20. října 18:00 Rozhodčí: Hrubeš - Pelikán, Myška Bilance: 8 0-3-5 (4:10) Poslední zápas: 0:1 Předpokládané sestavy: Jihlava: Hanuš - Nový, Tlustý, Krejčí, Mišůn - Vaculík, Urblík - Fulnek, Dvořák, Popovič - Ikaunieks Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Hašek ml., Mašek, Luts - Kabajev Absence: Nerad, Štěpánek (oba zranění) - Švec (rekonvalescence), Tetteh (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Krejčí (3 ŽK) - nikdo Nejlepší střelci: Ikaunieks (4) - Šmíd, Bartek, Mašek, Jirásek, Hašek, Kabajev, Reiter (všichni 1) Zajímavosti: - Jihlava má s 20 inkasovanými góly druhou nejhorší obranu v lize - Jihlava všech 7 dosud získaných bodů vybojovala doma, remizovala se Slováckem, porazila Duklu a Ostravu - Jihlava ještě Bohemians v lize neporazila (3 remízy, 5 proher) - Bohemians venku vyhráli naposledy v září 2016 právě v Jihlavě - od té doby čekají Bohemians na venkovní výhru 16 zápasů - Bohemians bodovali ve všech 8 dosavadních zápasech s Jihlavou, poslední 4 vyhráli - Bohemians mají se 7 góly nejhorší útok ligy, ale s 8 inkasovanými mají pátou nejlepší obranu - Šmíd (Bohemians) oslaví v den utkání 31. narozeniny Baník Ostrava (14.) - Sigma Olomouc (3.) Výkop: pátek 20. října 20:15 (ČT Sport) Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek Bilance: 44 12-15-17 (50:54) Poslední zápas: 2:6 Předpokládané sestavy: Ostrava: Vašek - Sus, Šindelář, Pokorný, Granečný - De Azevedo, Hrubý, Hlinka, Stáňa - Baroš, J. Šašinka Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý Absence: nikdo - nikdo Disciplinární ohrožení: Hlinka - Chorý (oba 3 ŽK) Nejlepší střelci: Baroš (4) - Plšek, Falta, Houska (všichni 3) Zajímavosti: - Ostrava už 7 zápasů za sebou doma nevyhrála (4 remízy, 3 prohry) - Ostrava doma s Olomoucí třikrát po sobě neprohrála - Ostrava s Olomoucí v minulé sezoně ve druhé lize neprohrála ani neinkasovala (1:0 a 0:0) - Ostrava ve všech čtyřech domácích zápasech sezony remizovala - Ostrava doma ani jednou nevstřelila první gól - Olomouc sedmkrát v řadě neprohrála - Olomouc je venku po Plzni s deseti body druhým nejlepším mužstvem - Olomouc 280 minut neinkasovala gól - Šindelář (Ostrava) je odchovancem Sigmy, v Olomouci působil i brankář Šustr, ostravský kouč Kučera a z Olomouce pochází jeho asistent Gregovský FK Teplice (8.) - MFK Karviná (12.) Výkop: sobota 21. října 17:00 Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Kříž Bilance: 2 2-0-0 (5:1) Poslední zápas: 1:0 Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Král - Fillo, Trubač, Hyčka - Vaněček Karviná: Berkovec - Čolič, Hošek, Lischka, Eismann - Šisler, Janečka - Moravec, Budínský, Kalabiška - Wágner Absence: Grigar, Hora (oba zranění), Rezek (nejistý start) - nikdo Disciplinární ohrožení: Rezek - Janečka (oba 3 ŽK) Nejlepší střelci: Rezek, Vaněček (oba 4) - Budínský (3) Zajímavosti: - Teplice vyhrály oba dosavadní zápasy s Karvinou - Teplice vyhrály 1 z posledních 5 zápasů (2 remízy, 2 prohry) - Teplice v probíhající sezoně doma ještě neprohrály (3 výhry, 2 remízy) - Teplice naposledy doma prohrály v posledním kole minulé sezony (0:1 s Duklou) - Karviná venku z posledních devíti zápasů pouze 2x remizovala na Slovácku - Karviná je 190 minut bez vstřeleného gólu - Karviná venku v této sezoně vstřelila 1 jeden gól a neskórovala tam už 322 minut - Hošek (Karviná) působil v Teplicích FK Jablonec (4.) - Sparta Praha (6.) Výkop: sobota 21. října 18:15 (ČT Sport) Rozhodčí: Ardeleanu - Kubr, Fišer Bilance: 46 10-7-29 (40:79) Poslední zápas: 3:1 Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič - Doležal, Tecl Sparta: Dúbravka - Zahustel, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mavuba, Mareček - Biabiany, Lafata, Šural - V. Kadlec Absence: Kubista (4 ŽK) - Kaya (zranění) Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo Nejlepší střelci: Tecl (6) - Lafata (4) Zajímavosti: - Jablonec doma v lize se Spartou 3x za sebou neprohrál - Jablonec vyhrál jediné z posledních 12 ligových utkání se Spartou (na jaře 3:1) - Jablonec 8 kol po sobě neprohrál - Jablonec prohrál jediné z posledních 15 ligových utkání - Jablonec doma v lize 3x za sebou zvítězil a dal 10 gólů - Sparta vyhrála jediné z posledních 4 kol - Sparta z posledních 7 ligových utkání venku vyhrála jen jednou a z posledních 3 tam získala jen bod - Lafata (Sparta) v minulosti působil v Jablonci a bývalému klubu dal v posledních 7 zápasech 8 branek Viktoria Plzeň (1.) - Zbrojovka Brno (15.) Výkop: neděle 22. října 17:00 Rozhodčí: Ginzel - Kotalík, Černý Bilance: 38 19-8-11 (58:50) Poslední zápas: 1:0 Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Juhar, Kratochvíl - Pilík, Škoda, Lutonský - Koné Absence: Baránek (zranění), Limberský (nejistý start) - Šural (zranění), Polák (4 ŽK) Disciplinární ohrožení: nikdo - Pilík (3 ŽK) Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Škoda (2) Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 5 z posledních 6 ligových soubojů s Brnem a doma porazila Zbrojovku 3x za sebou - Plzeň vyhrála rekordních 10 úvodních zápasů ligové sezony - Plzeň v lize vyhrála v součtu s minulou sezonou 12x za sebou - Plzeň v lize neprohrála 15x za sebou (od dubnové porážky 0:2 na Spartě) - Plzeň má s 21 vstřelenými góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými góly 2. nejlepší obranu po Slavii (2) - Plzeň doma v lize neprohrála 18x za sebou (z toho 16 výher), naposledy vyšla naprázdno loni v srpnu se Zlínem (0:2) - Plzeň ve čtvrtek hraje ve skupině EL s Luganem - nový trenér Brna Pivarník vedl Plzeň - Brno z posledních 12 ligových zápasů 9x prohrálo a jen 2x vyhrálo - Brno z posledních 15 ligových zápasů venku vyhrálo jen v Příbrami a posledních 6 zápasů prohrálo - Brno vyhrálo jen 2 z posledních 21 ligových zápasů s Plzní Slavia Praha (2.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: neděle 22. října 18:00 (O2 TV Sport) Rozhodčí: Pechanec - Arnošt, Koval Bilance: 48 19-14-15 (61:56) Poslední zápas: 1:1 Předpokládané sestavy: Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Škoda Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Ševčík, Breite, Folprecht, Hybš - Graiciar, Potočný Absence: Mešanovič, Švento, Ngadeu (všichni zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Bořil, Jugas - Breite, Potočný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda, Van Buren - Graiciar (všichni 3). Zajímavosti: - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Slavia z posledních 5 domácích ligových zápasů s Libercem 4x vyhrála a jednou remizovala - Slavia neprohrála v lize pod trenérem Šilhavým rekordních 36 zápasů za sebou - Slavia doma neprohrála od předloňského října 29 ligových zápasů po sobě a posledních 6 vyhrála bez inkasované branky - Slavia má s 2 inkasovanými brankami nejlepší obranu soutěže - Slavia ve čtvrtek hraje zápas Evropské ligy ve Villarrealu - Slavia získala doma 15 z 22 bodů, Liberec zase uhrál o bod více venku - Liberec vyhrál 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Liberec bodoval ve 3 z posledních 4 kol - trenér Slavie Šilhavý získal s Libercem v roce 2012 titul, čeká ho jubilejní 250. zápas v roli prvoligového kouče Fastav Zlín (7.) - FK Mladá Boleslav (13.) Výkop: neděle 22. října 18:00 Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Vít Bilance: 14 3-2-9 (11:23) Poslední zápas: 1:2 Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek, Jiráček, Vukadinovič - Mehanovič, Diop M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský, Chramosta - Mebrahtu Absence: nikdo - Kysela (rekonvalescence), Mingazov (nejistý start), Da Silva, Jánoš (oba zranění), Komličenko (disc. trest) Disciplinární ohrožení: Džafič - Mareš, Matějovský (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Mehanovič (3) - Mebrahtu (2) Zajímavosti: - Zlín v 5 zápasech ligové sezony doma neprohrál (4 výhry, 1 remíza) a inkasoval jen 3 góly - Zlín prohrál s M. Boleslaví posledních 5 domácích duelů (skóre 1:9) - nastoupit proti sobě mohou bratři Vukadin (Zlín) a Miljan (M. Boleslav) Vukadinovičové - M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 13 ligových utkání - M. Boleslav vyhrála 9 z posledních 11 utkání se Zlínem - Magera (M. Boleslav) dal v posledních 4 zápasech se Zlínem 4 branky 1. Plzeň 10 10 0 0 21:3 30 2. Slavia 10 6 4 0 15:2 22 3. Olomouc 10 6 3 1 17:7 21 4. Jablonec 10 4 5 1 17:8 17 5. Liberec 10 5 2 3 14:10 17 6. Sparta 10 4 3 3 9:7 15 7. Zlín 10 4 2 4 11:11 14 8. Teplice 10 3 4 3 14:15 13 9. Bohemians Praha 1905 10 3 4 3 7:8 13 10. Dukla 10 3 2 5 10:18 11 11. Slovácko 10 1 5 4 8:9 8 12. Karviná 10 2 2 6 9:15 8 13. Mladá Boleslav 10 2 2 6 9:18 8 14. Ostrava 10 1 4 5 14:22 7 15. Brno 10 2 1 7 8:18 7 16. Jihlava 10 2 1 7 8:20 7