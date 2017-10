Mladá Boleslav - Fotbalisté Jihlavy ve 12. kole první ligy prohráli v Mladé Boleslavi 1:2, počtvrté za sebou nebodovali a zůstali na posledním místě. Středočeši navázali na vítězství 5:1 ve Zlíně a jsou v tabulky desátí. Ve 33. minutě se jako první prosadil Golgol Mebrahtu a v 81. minutě přidal Patrizio Stronati druhý boleslavský gól. Střídající Nikolas Daníček sice bleskově snížil, ale Vysočina už ztrátu nedohnala.

Boleslav doma vyhrála poslední čtyři ligová utkání s Jihlavou a pokaždé dala soupeři alespoň tři góly, dnes se však rozjížděla pomaleji. Do první velké šanci se až ve 22. minutě dostal Mebrahtu, ale hostující brankář Hanuš jeho pokus vyrazil. Australskému útočníkovi pak nebyl gól uznán kvůli ofsajdu.

Domácí proti hodně pasivnímu soupeři zvyšovali tlak a ve 33. minutě otevřeli skóre. Mebrahtu si výborně zpracoval míč od Fabiána a svůj únik zakončil přízemní střelou podél Hanuše.

Tým z města automobilů měl slibné šance i na začátku druhého poločasu. Fabián však z rohu hlavičkoval nad branku a Matějovského střelu zlikvidoval Hanuš. Poté ale Boleslavští přenechali iniciativu hostům. Blízko vyrovnání byl Dvořák, který těsně minul branku. Záviškovu střelu si zase pohlídal gólman Agajev.

Domácí v závěru přidali a opět Vysočinu sevřeli. Špatné vyběhnutí Hanuše nepotrestal hlavičkující náhradník Mingazov, pojistku nepřidal ani Mebrahtu, jenž sám před brankou napálil pouze Hanuše. Ten vzápětí vyrazil i Matějovského tvrdou ránu.

Jihlavský gólman v 81. minutě přece jenom inkasoval druhý gól. V pokutovém území se s míčem otočil stoper Stronati a pohotovou střelou dodal domácím klid.

Ten však trval jen dvě minuty. Mladoboleslavští nechali v šestnáctce úplně volného Daníčka, který měl dost času i prostoru přesně zamířit. Jihlavští už ale víc nestihli a venku prohráli i šestý ligový zápas v sezoně.

Dušan Uhrin ml. (generální sportovní manažer a trenér M. Boleslavi): "My jsme do dnešního utkání šli s tím, že chceme vyhrát a odskočit od Jihlavy. Začali jsme velice aktivně, hráli jsme podle mě velice dobře během první půle. Nevstřelili jsme ale více než jeden gól a dali jsme tak šanci soupeři, že by mohl ve druhé půli srovnat. Jihlava začala být aktivnější než v první půli. My jsme trošku vypadli ze středu pole, nicméně si myslím, že jsme si vytvořili stejně šancí v prvním i ve druhém poločase. Pomohlo nám, že tam přišel Mingazov, který hru oživil, a až na tu jednu věc jsme to zvládli. Takže jsem rád, že jsme zápas s Jihlavou zvládli a završili jsme tento týden třemi výhrami. Je to pozitivní, ale teď budeme hrát na Baníku a zároveň jsme stále vzadu, takže nemáme co oslavovat."

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "V první poločase jsme podali ustrašený, bojácný výkon. Nám chyběl lepší pohyb, hráči čekali, co udělá spoluhráč, dostali jsme se vlastně jen dvakrát do nějakých náznaků šancí. Jinak si ale myslím, že soupeř tahal za delší konec. Měli rychlé brejky a po pěkné akci dali gól Mebrahtem. Ve druhém poločase se to otočilo, myslím, že jsme byli aktivnější my. Chyběl nám klid před finální fází a myslím, že i větší důraz, protože standardních situací si vytváříme dost, ale nedaří se nám dostat do koncovky. Paradoxem bylo, že jsme byli aktivnější, ale soupeř vytěžil z minima maximum a potrestal nás z brejku, nebo jestli to byl neobsazený hráč Stronati. Pak se nám to podařilo trošku zdramatizovat Daníčkem. Snížili jsme na 2:1, ale závěr utkání si soupeř pohlídal a my jsme se už do ničeho jiného nedostali. Je to škoda, mrzí mě první poločas, který jsme promrhali."

12. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - Vysočina Jihlava 2:1 (1:0)

Branky: 33. Mebrahtu, 81. Stronati - 83. Daníček. Rozhodčí: Lerch - Kotík, Moláček. ŽK: Matějovský, Fleišman, Stronati - Urblík, Nový. Diváci: 1308.

M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl (70. Mingazov), Matějovský (79. Mareš), Fabián - Mebrahtu (88. Magera). Trenér: Uhrin ml.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Nový - Vaculík (46. Daníček) - Fulnek, Dvořák, Urblík (66. Záviška), Popovič (74. Rabušic) - Ikaunieks. Trenér: Kopecký.