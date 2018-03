Jihlava - Hokejisté Jihlavy prohráli ve 4. kole skupiny o umístění v extralize doma s posledním Litvínovem 0:1 a čeká je baráž o udržení v nejvyšší soutěži. K zachování naděje potřebovala třináctá Dukla nutně získat tři body a ještě spoléhat na porážku Chomutova v základní hrací době v Mladé Boleslavi, kde Piráti ale zvítězili 5:4.

Duel na Vysočině rozhodl ve 38. minutě v přesilové hře norský obránce Daniel Sörvik. Brankář Pavel Kantor udržel díky 26 úspěšným zákrokům podruhé v sezoně čisté konto.

Jihlava nastoupila v hodně kombinované sestavě. Mimo hru zůstali i kapitán Čachotský a centr prvního útoku Adam Zeman. První extraligový start si připsal devatenáctiletý útočník David Čermák.

Před nejnižší návštěvou sezony na Horáckém zimním stadionu 2148 diváků se hrál hodně nezáživný hokej. V páté minutě se dostal do úniku domácí Jiránek, ale střelou mezi betony Kantora nepřekonal a Rys z dorážky ani netrefil branku.

Hosté se do první vážnější šance dostali až po polovině úvodní části. Čuttovu střelu Škarek neudržel a následného zmatku před brankou nedokázal využít Trávníček, který nepřekonal ležícího jihlavského gólmana.

Jihlava se neprosadila ani dvakrát v přesilových hrách. Naopak Litvínov zužitkoval hned první početní výhodu. Při Bryhnisveenově trestu se trefil od modré čáry Sörvik.

V 45. minutě mohl vyrovnat de la Rose, ale střelou z mezikruží Kantora nepřekonal. O minutu později domácí špatně střídali a hosté mohli rozhodnout z rychlého brejku, Mikúš však trefil tyč. Šance domácí na obrat v zápase snížil vyloučením na pět minut a do konce utkání Hubáček. Stav utkání už se nezměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "Nemůžeme být spokojeni. Potýkáme se trošičku s marodkou, jsou to ale věci, které před baráží dáme dohromady. Když nedáme gól, tak zvítězit nemůžeme. Vytvořili jsme si řadu příležitostí, ale bohužel netrefíme branku. Soupeř tu branku dal, což celé utkání rozhodlo. Každý zápas musí kluci odehrát s těmi věcmi, které po nich chceme. I když to bude utkání, v kterém o nic nejde. Motivaci hráči musí mít i do zbytku zápasů před baráží."

Darek Stránský (Litvínov): "Nebyl to od nás ještě úplně optimální výkon. Ale podařilo se nám zvítězit za tři body, což je pro nás důležité a jsme za to rádi."

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 38. Sörvik (F. Lukeš, Jurčík). Rozhodčí: Kika, Kubičík - Hlavatý, V. Hanzlík. Vyloučení: 2:4, navíc R. Hubáček 5 min. a do konce utkání - Čutta 10 min. Využití: 0:1. Diváků: 2148.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - de la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa, Půža - P. Straka, Skořepa, Anděl - D. Čermák, Rys, Jiránek - Žálčík, R. Hubáček, F. Seman - Rabbit, Hamill, Diviš. Trenéři: Vlk s F. Zeman.

Litvínov: Kantor - Sörvik, Šesták, Čutta, Baránek, Z. Sklenička, Frolo, L. Doudera - J. Černý, J. Mikúš, F. Lukeš - Marek Růžička, Řehoř, Trávníček - Jícha, Šimeček, Jurčík - Jánský, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.