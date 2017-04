Praha - Fotbalisté Jihlavy ve druhém utkání pod trenérem Josefem Jinochem prohráli v předehrávce 25. ligového kola na hřišti Dukly 1:4. Předposlední Vysočina nepotvrdila minulé domácí vítězství 1:0 nad Spartou a nevyužila šanci minimálně do soboty opustit sestupové pásmo. Pražané se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo a s 30 body se přiblížili jistotě záchrany.

Na Julisce brzy otevřel skóre Petr Hronek, ale Dukla během čtrnácti minut první půle otočila vývoj duelu třemi góly, o které se postarali Ondřej Kušnír, Branislav Miloševič a Jan Holenda. Srb Miloševič se trefil i ve druhém poločase.

Jihlava přitom začala mnohem aktivněji a po několika náznacích se v páté minutě prosadila. Ikaunieks v šestnáctce našel Hronka a ten zblízka pohotově zakončil.

Domácí se však oklepali a mezi 15. a 17. minutou se jim povedl rychlý obrat. Nejprve si Kušnír narazil s Miloševičem a mezi dvěma obránci dostal míč branky. Pak si Miloševič naskočil na Podaného centr a hlavou překonal Hanuše. Srbský univerzál se dočkal premiérového zásahu v české lize.

Obrana Vysočiny dál chybovala a ve 29. minutě Pražané přidali třetí branku. Olayinka povedenou "šajtlí" našel na vzdálenější tyči Holendu, který ve skluzu propálil jihlavského gólmana opět mezi nohama.

Jihlavu mohl ještě před pauzou vrátit do hry Rosa, ale z malého vápna napálil tyčku a Batioja poté z dobré pozice trefil jen stopera Štetinu.

Rada sice v úvodu druhého poločasu vytěsnil nepříjemnou Ikaunieksovu střelu, ale v 54. minutě Dukla uzemnila soupeře čtvrtým gólem. Mustedanagič poslal do úniku Miloševiče, jenž krásným obloučkem přehodil Hanuše. Hostující gólman navíc záhy musel kvůli zranění střídat a nahradil ho Rakovan.

Dejvický tým dohrával závěr téměř v exhibičním tempu a mohl svůj triumf ještě zvýraznit. Holendova branka však neplatila pro ofsajd a střídající Koreš i Miloševič v dobrých pozicích přestřelili.

Dukla tak napravila poslední porážky s Mladou Boleslaví a Libercem a Jihlavu zdolala poprvé po třech zápasech. Vysočina venku nevyhrála v 16. ligovém utkání po sobě.

Hlasy po utkání

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Začátek byl ve stylu - proč si to udělat jednoduché. Dostaneme branku a pět až deset minut jsme se z toho dostávali. Ale potom přišla velice plodná dvacetiminutovka, kdy jsme byli hodně přesní a to, co jsme chtěli v ofenzivě zahrát, se nám podařilo. Dali jsme krásné góly a zápas otočili. Závěr poločasu ale byl pro Jihlavu a měli dvě šance, kterými klidně mohli zápas zremizovat. Naštěstí jsme byli na správném místě a přestáli to. Začátek druhého poločasu se nám povedl skvěle, kluci přidali čtvrtou branku. Pak to bylo víceméně o tom, co si dovolíme zahrát a jestli přidáme další branku. Soupeř se snažil trošku presovat a něco s tím zkusit vymyslet, ale nám se dařilo držet míč. Jsme rádi, že jsme zápas takto dohráli."

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Můžu jenom Dukle poblahopřát ke krásnému vítězství. I když jsme měli výborný vstup do utkání, dali jsme gól, měli další vyloženou šanci. Pak Dukla rychle otočila. My ještě na konci poločasu dali tyčku a měli ze standardky další šanci. O poločase jsme si něco řekli, ale začátek druhé půle čtvrtý gól a myslím, že potom Dukla na hřišti dominovala a utkání se dohrávalo. To, že jsme dostali čtyři góly, bylo našimi chybami. Dukle jsme ty góly darovali. Mrzí mě, že i když jsme si některé šance vytvořili, neměli jsme tu správnou sílu, abychom s výsledkem něco mohli udělali. My body nepočítáme, kolik je potřeba na záchranu, protože to může dopadnout jakkoli. Když ty body neuděláme sami, tak nám ani žádná administrativa nepomůže, aby nám je někdo připsal. My se musíme dívat sami na sebe a body dělat a spoléhat na to, že je ti ostatní neudělají."

Dukla Praha - Vysočina Jihlava 4:1 (3:1)

Branky: 17. a 54. Miloševič, 15. Kušnír, 29. Holenda - 5. Hronek. Rozhodčí: Jílek - Kříž, Vlasjuk. ŽK: Holenda (Dukla). Diváci: 1032.

Sestavy:

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič (61. Koreš) - Miloševič (77. Brejcha), Holenda, Olayinka (87. Juroška). Trenér: Hynek.

Jihlava: Hanuš (57. Rakovan) - Vaculík, Krejčí, Rosa, Urdinov - Štěpánek - Fulnek, Ikaunieks, Hronek (61, Tlustý), Batioja (88. Popovič) - Dvořák. Trenér: Jinoch.