Jihlava - Hokejisté Jihlavy vstoupili do první extraligové sezony po 12 prvoligových letech vítězstvím, když porazili Mladou Boleslav 4:3 v prodloužení. Úspěšný tým z baráže sice ztratil brzké vedení 2:0 a poté v závěru základní hrací doby i 3:2, ale Tomáš Jiránek v čase 61:13 rozhodl.

Na radost z první gólové trefy v extralize nenechali domácí hokejisté čekat natěšené diváky dlouho. Jako první sice na ledě Horáckého stadionu zahrozil hostující Urban, jenž se ve druhé minutě tlačil k dorážce, ale Škarek situaci pohlídal. Pak však putoval za atak na Čachotského na trestnou lavici Musil, od modré čáry vypálil Bryhnisveen a jeho zblokovaný pokus Protasenja pohotově z otočky bekhendem prodloužil za Maxwellova záda.

Když v polovině desáté minuty zastavil Maxwell za brankou kotouč pro Lence, ale toho o něj okamžitě obral Skořepa a připravil gól pro Macíka, zdálo se, že nažhavenou Duklu bude dnes soupeř jen těžko zastavovat. Už za 16 vteřin ale zkrotil sílící euforii Valský, jenž byl sice faulovaný, přesto po individuálním průniku prostřelil Škarka a snížil. Na konci 15. minuty zakončil Čachotského akci Rys, jenže Maxwell byl u tyče včas.

První polovina druhého dějství byla zejména tuhým bojem bez větších šancí. Domácím k nim nepomohly ani dvě početní výhody. Nedlouho po skončení té druhé mohl zvýšit Hlinka, avšak Maxwella překonat nedokázal. V 37. minutě napálil Anděl v oslabení tyč. Záhy na druhé straně, když už byla Dukla v plném počtu, usměrnil Orsava zblízka Látalovu nabídku mimo Škarkův dosah a bylo vyrovnáno.

Dovršení obratu měl na holi Valský, jenž v 45. minutě nebezpečně vypálil z mezikruží, ale Škarek dokázal kotouč vykopnout pravým betonem do bezpečí. Zdráhal o chvilku později na druhé straně orazítkoval bombou od modré čáry tyč. V 50. minutě po Kajínkově střele vypadl Maxwellovi puk, Němeček se ho snažil uklidit pod něj, ale kotouč se odrazil za brankovou čáru a hostující bek ho zametl rukavicí pryč už pozdě.

Prokázalo to následně i video a hlediště vybuchlo nadšením. Okamžitě srovnat mohl Knotek, ve velké šanci však selhal. Přesto Středočeši vydolovali bod, když v 58. minutě využili přesilovku po 31 vteřinách Kajínkova trestu. V prodloužení ale přišla parádní souhra Hlinky se zakončujícím Jiránkem a domácím už nemohl výhru nikdo vzít.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "My jsme do utkání vstoupili dobře, rychlá branka kluky trošičku zklidnila, ale stačila pak jedna chyba na útočné modré čáře a soupeř toho hned využil. Doskočil nás ve skóre, ve druhé části jsme byli v jednu chvíli trochu zakřiknutí a uspěchaní. Kluci se pak ale zklidnili a branka na 3:2 byla vyústěním určitého tlaku, co jsme si vytvořili. Dvě vyloučení na konci nás ale stála trošičku sil a soupeř bohužel srovnal. Prodloužení však bylo z naší strany dobře sehrané, dali jsme pěknou branku a jsme rádi za dva body."

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "My jsme tady neodehráli vůbec dobré utkání, což ale samozřejmě nesnižuje výkon domácích, který byl vynikající. Byla v něm obrovská euforie, nasazení, byli všude dřív a vyhrávali většinu soubojů. Soupeř hrál výborně. My jsme se dostali hodně rychle dolů stavem 0:2 v první třetině, pak jsme se z toho nějakým způsobem vyškrábali. I když jsme pak dostali gól na 2:3, i to jsme dokázali soupeři vrátit, ale pak rozhodl gól v prodloužení."

HC Dukla Jihlava - BK Mladá Boleslav 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Protasenja (Bryhnisveen, Šidlík), 10. Macík (Skořepa), 50. Kajínek (Skořepa), 62. Jiránek (M. Hlinka) - 10. Valský, 38. Orsava (M. Látal, Žejdl), 58. Lenc (Kotvan, L. Pabiška). Rozhodčí: R. Čech, Hradil - Ganger, Gebauer. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 5096.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Kajínek, Ulrych - Macík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Protasenja, R. Hubáček, Váňa. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Němeček, J. Říha, Kotvan, Knot, Jan Hanzlík, Hrdinka - P. Musil, Klepiš, Lenc - Urban, T. Knotek, Valský - M. Látal, Žejdl, Orsava - Martin Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: P. Augusta, Ujčík a Žabka.