Jihlava - V souboji dvou posledních týmů tabulky ukončili hokejisté Jihlavy ve 36. kole extraligy proti Litvínovu sérii šesti porážek a vyhráli 5:4. Snížili tak ztrátu na svého dnešního soupeře na šest bodů. Hosté prohráli poprvé po třech vítězných zápasech venku.

Poprvé se na Horáckém zimním stadionu měnilo skóre už po 66 vteřinách. Na modré čáře napřáhl Stříteský a přes clonícího Čachotského poslal Duklu do vedení. Jenže hosté už o tři minuty a sedm vteřin později vedli: Hübl srovnal dorážkou do odkryté branky a obrat dokonal Matoušek, který opět dorazil Voldenem vyražený puk.

Vyrovnávací branku Dukla vstřelila ve 12. minutě. Svůj druhý gól v zápase zaznamenal obránce Stříteský, který znovu propálil Petráska od modré čáry. Gólově nejbohatší první třetina v této sezoně se na jihlavském ledě uzavřela na začátku 17. minuty, když po krásné kombinaci po ose Kubalík - Hamill vrátil Dukle vedení Skořepa.

V první části hry Jihlava tři branky nikdy nevstřelila. A jako kdyby se v důležité souboji dvou posledních týmů tabulky vedení zalekla, protože v prostřední části hry to byl Litvínov, který byl lepším týmem a potvrzoval, že třikrát v řadě nevyhrál na ledě soupeře náhodou.

Severočeši mohli vyrovnat už po devíti vteřinách od začátku třetiny, jenže Lukeše napoprvé vychytal Volden, z dorážky litvínovský útočník minul. Dukla si v první polovině třetiny vypracovala jen jednu šanci, a to když Skořepa jel sám na gólmana, ale Petrásek jeho střelu betonem vyrazil.

Vyrovnání přišlo v 32. minutě. Rabittovu chybu v rozehrávce využil Válek, který vysunul Vandase, jenž z pravého kruhu na vhazování prostřelil Voldena. Potřetí v zápase šla Dukla do vedení paradoxně díky dvěma využitým přesilovkám, v nichž je přitom nejhorší v extralize.

Ve 34. minutě po skrumáži před brankou dorazil puk do sítě Skořepa. Jeho trefu ještě musel potvrdit videorozhodčí. Za necelé dvě minuty šla Dukla do dvougólového vedení, když Kajínkovu střelu od modré čáry v početní převaze nasměroval do sítě tečí Hlinka a donutil podruhé v sezoně soupeře na Horáckém zimním stadionu vystřídat brankáře.

Definitivně mohla Dukla rozhodnout na začátku třetí třetiny, kdy hrála 38 vteřin dvojnásobnou přesilovku, ale žádnou šanci si nevytvořila. Hosté se nadechli v polovině třetí třetiny v početní převaze, kdy dokonce vstřelili branku, ale tu rozhodčí neuznali, protože rozhodčí zapískal chvíli před tím, než Trávníček rozvlnil síť.

Litvínov se přesto záhy dočkal kontaktní branky. O dvě minuty později využil přesilovou hru Hübl, který si zopakoval spolupráci s Lukešem před vyrovnávacím gólem na 1:1. Necelé čtyři minuty před koncem měla Verva další možnost přesilové hry, ale zužitkovat ji nedokázala. Vyrovnat se jí nepodařilo ani ve chvíli, kdy minutu před koncem odvolala brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Můžeme být spokojeni s prvními dvěma třetinami, kdy jsme hráli, co jsme chtěli. Do třetí třetiny jsme nabádali hráče, aby pokračovali v tom, co hráli prvních 40 minut. Bohužel, jako kdyby na ně padl strach, že mohou vyhrát za tři body. Zaplaťpánbůh, že se nám to podařilo a kluci poznali, co je vyhrát za tři body. Jsme za to rádi, že jsme vyhráli. Navíc je to výhra nad soupeřem, který se motá okolo nás. Díváme se vždy jen na soupeře, který následuje. Dnes jsme zvládli Litvínov. Do půlnoci bude radost, ale pak už se budeme chystat na další utkání, které nás opět čeká doma."

Darek Stránský (Litvínov): "My jsme tu bohužel za prvních 40 minut nepředvedli vůbec nic. Výkon neměl z naší strany takovou kvalitu, jakou měl tento zápas důležitost. Každý bod je pro týmy, které se dnes potkaly, nesmírně důležitý. První dvě třetiny z naší strany byly velice žalostné. Zlepšená hra v poslední dvacetiminutovce sice přinesla gól i nějaké šance, ale nevedlo to k bodu. A pro nás je to velmi citelná bodová ztráta. Z hlediska psychiky je to pro hráče těžká situace, ale jsou profesionálové, kteří by si s tím měli umět poradit."

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Stříteský, 12. Stříteský (Bryhnisveen, Anděl), 17. Skořepa (Hamill, T. Kubalík), 34. T. Kubalík (Hamill, Skořepa), 36. M. Hlinka (D. Kajínek, Žálčík) - 4. V. Hübl (F. Lukeš), 5. Matoušek (Hunkes, Kubát), 32. Vandas (Válek), 52. V. Hübl (F. Lukeš). Rozhodčí: Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Tošenovjan, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváků: 3575.

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Stříteský, J. Zdráhal, Šidlík, D. Kajínek, Bryhnisveen - T. Kubalík, Skořepa, Hamill - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Litvínov: Petrásek (38. Kantor) - Hunkes, Kubát, Sörvik, Baránek, Pilař, Z. Sklenička, Gula - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Jánský, M. Hanzl, Trávníček - Vandas, Válek, Matoušek - Havelka, Jícha, Dufek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.