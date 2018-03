Jihlava - Fotbalisté Jihlavy vyhráli i třetí zápas jarní části první ligy a po výhře 3:1 nad Teplicemi v dnešním 19. kole opustili sestupové pásmo. O výhře Vysočiny rozhodl dvěma góly Davis Ikaunieks, který navíc neproměnil penaltu. Další branku přidal Jakub Fulnek, za hosty na 1:2 snižoval z pokutového kopu Jakub Hora.

Jihlava se ujala vedení už ve třetí minutě, kdy se po přihrávce Ikauniekse prosadil Fulnek. Domácí útočník využil zaváhání brankáře Diviše při vybíhání, udělal mu kličku a poslal míč do prázdné brány. O čtyři minuty později už Vysočina vedla 2:0 - postaral se o to nejlepší domácí střelec Ikaunieks.

Lotyšský útočník mohl chvíli na to přidat z penalty třetí branku Jihlavy, ale Diviš jeho střelu doprostřed chytil. Ikaunieks se nakonec přeci jen podepsal pod třetí gól v utkání, ale na druhé straně. Ve vápně fauloval Krále a Hora z pokutového kopu snížil na 1:2.

Náladu si však domácí útočník spravil ještě před přestávkou, když ve 44. minutě zvýšil na 3:1. Ikaunieks si rychle zpracoval centr z poloviny hřiště od Ljovina, míč si na hranici vápna přehodil na pravou nohu a sedmou brankou v sezoně stanovil poločasový výsledek.

Po přestávce už se Jihlava zaměřila mnohem víc na obranu a Teplice si proti zhuštěnému bloku nevěděly rady. Hra se odehrávala prakticky jen mezi vápny, takže dlouho byla největší šancí druhé půle situace Ikaunieksova nepřesná hlavička ze 47. minuty.

Jihlava, které po podzimu patřila poslední příčka, nakonec navázala na nečekaná vítězství proti vedoucí Plzni i tehdy druhé Slavii a na jaře je stále stoprocentní. V neúplné tabulce se z předposlední příčky posunula na dvanácté místo a od pásma sestupu ji dělí tři body.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Měli jsme výborný vstup do utkání z hlediska útočné fáze, protože s některými defenzivními prvky jsem nebyl moc spokojený, ale co se týče ofenzivy, tak to byl opravdu skvělý vstup, protože jsme vstřelili dva rychlé góly. Bohužel jsme neproměnili penaltu, to nás poznamenalo a vyústilo to ve zbytečnou penaltu, kterou soupeř proměnil a korigoval výsledek. Hlavně v první půli jsme měli sílu směrem dopředu a pořád jsme věřili, že nějakou branku ještě vstřelíme, protože jsme tam měli plno hezkých akcí a korunovali jsme to třetí brankou, která pro vývoj utkání byla nesmírně důležitá. Nechceme dostávat hodně branek, takže ne, že bychom se v druhém poločase soustředili na bránění, ale chtěli jsme hrát aktivně, soupeře napadat, ale to se dařilo prvních deset minut. Pak už se hra odehrávala jen mezi dvěma šestnáctkami a utkání jsme dohráli do vítězného konce."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Myslím si, že domácí zvítězili zaslouženě. Klíčové bylo, že jsme v prvním poločase dostali tři branky, což bylo vražedné. Pak bylo složité s výsledkem v druhé půli něco dělat. Dostali jsme dvě rychlé branky, pak jsme se sice gólem dostali do hry, ale těsně před přestávkou jsme inkasovali potřetí. Ve druhé půli se nám to nepodařilo zdramatizovat."

Vysočina Jihlava - FK Teplice 3:1 (3:1)

Branky: 7. a 44. Ikaunieks, 3. Fulnek - 27. Hora z pen. Rozhodčí: Houdek - Paták, Podaný. Bez karet. Diváci: 2159.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Ljovin, Urblík (85. Štěpánek), Zoubele (72. Holík) - Dvořák, Ikaunieks (90. Klíma). Trenér: Svědík.

Teplice: Diviš - Hyčka, Král, Čmovš, Rezek - Kučera, Soungole - Trubač (46. Červenka), Hora (84. Haljeta), Vošahlík (75. Díaz) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.