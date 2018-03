Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v závěrečném 52. kole extraligy Olomouc 3:0. Třináctá Dukla se tak vzdálila poslednímu Litvínovu na sedm bodů, Hanáci naproti tomu při ztrátách svých konkurentů promarnili příležitost dosáhnout na šestou příčku a zajistit si tak přímý postup do čtvrtfinále. Místo toho je v předkole čeká Zlín. Dvakrát se v dresu vítězů prosadil útočník Wacey Rabbit, čisté konto vychytal díky 31 úspěšným zákrokům Jakub Škarek.

Dukla po cenné páteční výhře na ledě druhého Hradce Králové začala dobře i na Horáckém zimním stadionu. V 11. minutě Rabbit prostřelil z kruhu pro vhazování Faltra. Jinak se však hrál hodně opatrný hokej.

Hanáci byli aktivnější, ale další gólovou příležitost si na konci 18. minuty vypracovali domácí. Jiránek se Strakou najížděli na obránce Olomouce, jenže Straka přihrávku, po níž byl tváří v tvář Faltrovi, zužitkovat nedokázal.

Olomouc se i v prostřední části hry tlačila za vyrovnáním, avšak narážela na bezchybného Škarka v domácím brankovišti. Navíc Hanáky přibrzdila i dvě vyloučení. V nich ale Dukla potvrdila, že v přesilovkách je nejhorším týmem celé soutěže.

Ani v poslední části hry se obraz hry nezměnil. Olomouc byla aktivnějším týmem, ale Dukle stačily rychlé brejky. Ve 45. minutě ujel Rabbit, hosté ho zastavili v úniku jen za cenu faulu a kanadský útočník si nájezd zopakoval díky trestnému střílení, ve kterém prostřelil Faltra a vstřelil svůj druhý gól v zápase.

Na konci 47. minuty využil chyby v rozehrávce domácích Eberle, ale ani ze samostatného nájezdu nedokázal překonat Škarka. V závěru se na ledě hodně přiostřilo a 110 vteřin před koncem mohlo rozhodnout definitivně duo Straka, Skořepa, jenže ani jeden z nich nedokázal dorazit puk za Faltra.

Olomouc následně zkusila štěstí s hrou bez brankáře, ale 72 vteřin před koncem snahu Hanáků o vstřelení kontaktní branky utnulo vyloučení. Olomouc přesto dál hrála bez brankáře, až se 38 vteřin před koncem trefil Straka a pečetil výsledek.

HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Rabbit (Hamill), 45. Rabbit z trest. střílení, 60. P. Straka (Stříteský, Šidlík). Rozhodčí: Pavlovič, M. Petružálek - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3978.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - Šidlík, Stříteský, Váňa, Suchánek, Kajínek, J. Zdráhal, Půža - Čachotský, A. Zeman, F. Seman - P. Straka, Skořepa, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.