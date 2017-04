Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v pátém kole baráže o extraligu Karlovy Vary 3:2 po samostatných nájezdech a bez porážky se udrželi v čele skupiny. O výhře Dukly rozhodl Adam Zeman, dvě branky Jihlava vstřelila v přesilových hrách.

Třetí barážový zápas na domácím ledě nezačala Dukla vůbec dobře. Hubáček v první minutě namazal mezi kruhy hostujícímu Duškovi, který ale netrefil branku. Extraligový celek byl dál v Jihlavě lepším mužstvem a svou převahu mohl korunovat v přesilové hře, ve které dvakrát nebezpečně pálil Skuhravý. Poprvé šla střela kapitána západočeského týmu vedle, další pokus už kryl Svoboda.

Dukla o sobě dala vědět až v deváté minutě, kdy se úplně osamoceni před gólmanem Honzíkem ocitli Danišovský s Jerglem, ale ani jeden nedokázal hostujícího gólmana, který v minulé sezoně právě Jihlavanům pomohl po letech do baráže, překonat. Čtyři minuty před pauzou se nejproduktivnější obránce Dukly Říha nabil před branku Semanovi, ale ten mířil nad břevno hostující branky.

Po bezgólové první třetině padly dvě branky hned na začátku druhé části hry, a to v rozmezí 46 vteřin. Nejprve poslal Duklu do vedení v početní výhodě střelou od modré Šidlík, ale záhy na to vyrovnal po faulu Bilčíka z nařízeného trestného střílení Beránek, který se prosadil střelou nad lapačku.

V 46. minutě Dukla na Horáckém zimním stadionu poprvé v baráži prohrávala, když zafungovala spolupráce ex-jihlavských hráčů. Gríger vyhrál buly na Fleka, který střelou bez přípravy poslal Energii do vedení. Dukle se ale dařily přesilovky. Na 2:2 vyrovnal střelou od modré Kaláb.

Zápas se tak prodlužoval. V polovině nastaveného času vstřelila Dukla branku. Jiránek nahrnul puk před Honzíka, kotouč do sítě dotlačil Seman, ale rozhodčí trefu neuznali pro postavení domácího hráče v brankovišti.

V nájezdech stejně jako proti Budějovicím rozhodl Adam Zeman, střelou, která se otřela o tyč. Domácí proměnili všechny nájezdy. Čachotského branku, který jel první, musel přezkoumat videorozhodčí. Hosté uspěli dvakrát.

HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary 3:2 po sam. náj. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Šidlík (A. Zeman, Čachotský), 50. Kaláb (Šidlík), rozhodující nájezd A. Zeman - 24. O. Beránek z trest. střílení, 46. Flek (Gríger). Rozhodčí: Hradil, Souček - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 5513.

Sestavy:

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, D. Kajínek, Bilčík, Dundáček, Půža, Šidlík, Kaláb - Důras, J. Skořepa, Diviš - Jiránek, R. Hubáček, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Danišovský, Březina, Jergl. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Dujsík, Tomáš Dvořák, Weinhold, Baldajev - Mikulík, Dušek, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Kindl - Flek, Gríger, O. Beránek - Kohout, Tuominen. Trenér: Tlačil a Antonik.