Jihlava - Fotbalisté Jihlavy vyhráli v předehrávce 18. ligového kola v záchranářském souboji nad Hradcem Králové 3:1. Vysočina poprvé v této sezoně nejvyšší soutěže vstřelila v utkání tři góly a posunula se mimo sestupové příčky na čtrnácté místo tabulky. Hosté klesli o skóre na patnáctou pozici. Domácí zápas rozhodli už v první půli, kdy se dvakrát trefil Lotyš Davis Ikaunieks a po něm Pavel Dvořák. Po pauze snížil za nováčka Jakub Šípek.

Jihlavě kvůli karetnímu trestu chyběli Batioja se Štěpánkem a trenér Bílek do jednoho z klíčových soubojů o záchranu nasadil ofenzivní sestavu s třemi útočníky. Tah se mu vyplatil, Vysočina byla od úvodu lepší a prožila poločas snů.

Skóre otevřel ve 23. minutě Ikaunieks, který v průběhu zimní pauzy přetavil své hostování v jihlavském klubu v trvalý přestup. Při samostatné akci si prohodil obránce a podél padajícího gólmana Ottmara poslal Vysočinu do vedení.

Za čtyři minuty se nejlepší střelec Vysočiny v sezoně prosadil znovu. Po Vaculíkově rohu Urblík z hranice vápna se štěstím přehodil defenzivní linii hostů a Ikaunieks povedeným volejem napálil balon pod břevno. Poprvé v české lize tak dal dvě branky v jednom utkání.

Snovou jihlavskou třináctiminutovku úvodní půle završil Dvořák, který po dalším brejku střelou k tyči z hranice vápna zvýšil proti svému bývalému klubu už na 3:0. Vysočina přitom v předchozích 17 kolech dala jen 11 gólů a měla spolu s Libercem nejhorší útok.

Do druhého dějství přivedla hráče na trávník sněhová vánice a v těžkých podmínkách dokázali hosté snížit. Po Martanově centru se v 52. minutě zblízka prosadil Šípek, který si v druhém ligovém utkání kariéry připsal premiérovou trefu.

Stejný hráč po Žondrově centru mohl po hodině skórovat znovu, ale jeho hlavička minula jihlavskou bránu. Záhy na druhé straně nedovršil hattrick Ikaunieks.

Hradec vsadil vše na útok, ale Žondra ani Trubač šance nevyužili. V závěru se do sóla dostal jihlavský Hronek, nastřelil však jen Ottmara. Hosté prohráli i druhý jarní zápas a klesli na sestupovou příčku.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "Pro nás je to velmi cenné vítězství. Hráli jsme se soupeřem, který stejně jako my pravděpodobně bude hrát o záchranu. I proto je důležité, že jsme vyhráli o dva góly, takže máme s Hradcem lepší vzájemné zápasy. Měli jsme před zápasem problém, protože nemohli hrát vykartovaní Batioja se Štěpánkem a byl by risk dát tam od začátku Zoubeleho, který měl zdravotní problémy. Proto jsme se rozhodli tam dát všechny tři útočníky, které máme. Je to jedna z variant, se kterou můžeme hrát. Navíc se nám to vyplatilo, protože Ikaunieks dal dva góly a Dvořák jeden. Davis dnes podal velmi dobrý výkon, hlavně v první půli. Druhá půle z naší strany byla spíše ubojovaná."

Milan Frimmel (trenér Hradce): "Dneska jsem sem jeli s nějakým cílem. Měli jsme v hlavách, jak chceme hrát, ale bohužel prvních 45 minut nejenže se nám nedařilo, ale ani zdaleka to neodpovídalo tomu, co jsme chtěli. První poločas byl z naší strany špatný. Domácí toho dokázali využít a šli do tříbrankového vedení. Druhý poločas už byl trošku jiný. Domácí se ale při vedení 3:0 už se nikam nehnali a výsledek si pohlídali. První poločas rozhodl o celém utkání."

Vysočina Jihlava - FC Hradec Králové 3:1 (3:0)

Branky: 23. a 27. Ikaunieks, 35. Dvořák - 52. Šípek. Rozhodčí: Hrubeš - Hrabovský, Vlček. ŽK: Hronek, Dvořák - Malinský, P. Černý. Diváci: 2373.

Jihlava: Hanuš - Tlustý (60. Kryštůfek), Krejčí, Rosa, Urdinov - Vaculík (77. Zoubele), Hronek, Urblík, Ikaunieks - Dvořák, Rabušic (83. Mišůn). Trenér: Bílek.

Hradec: Ottmar - Plašil, Chleboun, Hůlka, Mudra (39. Žondra) - Martan, Schwarz (46. Trubač), Jirsák, P. Černý, Malinský (68. Pázler) - Šípek. Trenéři: Frimmel a Pilný.

Tabulka:

1. Plzeň 16 12 3 1 27:9 39 2. Slavia 17 11 5 1 32:12 38 3. Sparta 17 10 5 2 31:13 35 4. Zlín 17 9 5 3 27:18 32 5. Mladá Boleslav 17 8 5 4 29:19 29 6. Teplice 17 6 5 6 19:16 23 7. Karviná 17 6 4 7 23:27 22 8. Dukla 17 5 4 8 23:22 19 9. Slovácko 17 4 7 6 20:25 19 10. Jablonec 16 4 6 6 23:25 18 11. Bohemians Praha 1905 16 5 3 8 15:23 18 12. Liberec 17 3 7 7 11:17 16 13. Brno 17 2 10 5 20:29 16 14. Jihlava 18 3 7 8 14:26 16 15. Hradec Králové 17 5 1 11 18:31 16 16. Příbram 17 2 3 12 12:32 9