Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili ve 2. kole skupiny o umístění na 11. až 14. místě v extralize Chomutov 3:1 a udrželi si tak šanci na vyhnutí se baráži. Čtyři kola před koncem nadstavbové části ztrácí třináctá Dukla devět bodů na dvanáctý Chomutov.

Domácí před utkáním věděli, že ve hře o neúčast v baráži udrží jen výhra. Po hodně opatrném začátku Dukla udeřila prakticky z první šance, kterou si vytvořila. Hamill v 15. minutě zadovkou poslal puk před brankoviště, kde se nejlépe zorientoval Rabbit a překonal Lukeše.

Necelé tři tisíce diváků na Horáckém stadionu moc kvalitní hokej nevidělo, ve 27. minutě měli domácí šanci zvýšit vedení. Dietz chyboval a následnou šanci Čachotského zastavil jen faulem. Kapitán Dukly dostal výhodu trestného střílení, které ale neproměnil.

I díky tomu mohli hosté v polovině utkání vyrovnat. Vantuch zavezl puk do útočného pásma, zadovkou mezi kruhy našel Chrpu, který Kořenáře prvním pokusem nepřekonal. Z dorážky však již uspěl.

Na začátku třetí třetiny šla do vedení znovu Dukla. Skořepa si u modré čáry vzal puk, z mezikruží vystřelil a překonal Lukeše podruhé. O necelých pět minut později už Jihlava vedla o dvě branky, když de la Rose mezi kruhy vypálil, Lukeš puk jen vyrazil k volnému Jiránkovi, který z dorážky nezaváhal.

Dukla poté měla i dvojnásobnou početní výhodu, ale přesilovku zužitkovat nedokázala. Chomutov se na závěrečný tlak nezmohl, utkání dohrával v oslabení, ale ani pátou početní výhodu v utkání Jihlava využít nedokázala.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "Vyloženě špatně jsme do zápasu nevstoupili. Branka pro nás byla dobrá. Druhá třetina byla z naší strany absolutně bez pohybu. Soupeř byl z její větší části na kotouči, vytvořil si příležitosti a zaslouženě vyrovnal. Před třetí třetinou jsme si něco řekli a zlepšil se náš pohyb, důslednost a důraz před brankou. Z toho i pramenily branky, které jsme vstřelili. Jsme rádi, že jsme získali tři body."

Petr Martínek (Chomutov): "Do utkání jsme nevstoupili dobře. Z naší strany nebyla první třetina moc dobrá. Neměli jsme dobrý pohyb, málo jsme se tlačili do zakončení, měli jsme i málo střel. Domácí byli aktivnější. O přestávce jsme si v kabině něco řekli a druhá třetina byla z naší strany pravý opak. Měli jsme hodně šancí, ale chyběly góly. Ve třetí třetině jsme rychle dostali gól, poté druhý. A dohráli jsme to tak, jak jsme do dohráli. Z naší strany to nebyl dobrý výkon. Hráli jsme dnes pouze dvacet minut."

HC Dukla Jihlava - Piráti Chomutov 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Rabbit (Hamill, Diviš), 42. Skořepa, 46. Jiránek (De la Rose, Čachotský) - 31. Chrpa (Vantuch). Rozhodčí: Kubičík, Pavlovič - D. Hynek, Pešek. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 2768.

Jihlava: Kořenář - Stříteský, Suchánek, De la Rose, Šidlík, D. Kajínek, Váňa, Půža - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - P. Straka, Skořepa, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Seman - Rabbit, Hamill, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Knot, Slovák, Trefný, Grman - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Šťovíček, Smejkal, Skokan - Havel, Huml, Poletín - Lauko, Vantuch, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.