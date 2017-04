Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v 9. kole baráže o extraligu České Budějovice jednoznačně 5:1. Dukla vyhrála první třetinu 2:0 a před poslední čtvrtinou i nadále vede tabulku. Jihočechy, s nimiž do baráže postoupila z první ligy, zdolala i v sedmém vzájemném souboji sezony, poprvé však více než jednobrankovým rozdílem. Dvěma góly přispěl k dnešní výhře obránce Petr Šidlík.

Dukla, která v baráži na domácím ledě ještě neprohrála, šla do vedení před vyprodaným hledištěm Horáckého zimního stadionu na začátku 12. minuty, kdy od modré čáry propálil gólmana Kváču Půža. Pro domácího obránce to byl první gól v baráži.

Necelé tři minuty před koncem první části hry vypálil po rychlém brejku Důras, jeho střelu Kváča neudržel a podruhé v zápase kapituloval, když se do něho navezl dojíždějící Hubáček, jenž dostal puk za brankovou čáru. Regulérnost gólu jihlavského týmu ale musel potvrdit ještě videorozhodčí.

Prostřední část hry vyzněla herně pro hostující tým. České Budějovice nastřelily dokonce dvakrát tyč Svobodovy branky, ale Dukla, která se zaměřila o něco více na defenzívu, přežila krizové chvilky bez úhony a její náskok zůstal dvoubrankový.

Zatímco v minulém zápase na domácím ledě s Pardubicemi měla Dukla katastrofální nástup do třetí třetiny, dnes bylo vše jinak. Už po 21 sekundách ze třetího dějství využil Šidlík přesilovku a Dukla vedla 3:0. Hosté v tu chvíli zcela odpadli a Dukla přidala v 51. minutě čtvrtý gól, když se svou druhou trefou v zápase blýskl Šidlík a vyhnal Kváču z českobudějovického brankoviště. Nahradil ho Gába.

Následně sice Vlček snížil dorážkou z bezprostřední blízkosti, ale poslední slovo měl Zeman, který uklidil puk do prázdné brány po Semanově přihrávce.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Vlk (Jihlava): "První třetina byla z naší strany opravdu velice dobrá. Ve druhé jsme tam v určitých fázích měli problémy v obranném pásmu. Soupeř byl velice aktivní, kolikrát jsme měli i trošku štěstí. Musím pochválit Míru Svobodu, který výborně zachytal, protože pár jejich šancí volalo po brance. Třetí třetina z naší strany už byla o tom, abychom dohráli zodpovědně každé střídání, což se projevilo i na výsledku. Že jsme ale vyhráli nad Budějovicemi nejvýraznějším výsledkem v sezoně, podle mého neznačí vůbec nic. Tím dnešní zápas skončil. V úterý u soupeře začínáme od nuly a myslím, že to bude stejně upracované utkání jako ta předchozí."

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Podle mě jednoznačně rozhodla první třetina, kdy domácí šli do vedení. My jsme v ní neodvedli standard agresivity jako domácí. On toho se to odvíjelo. Za stavu 0:2 jsme se opticky snažili hrát, ale domácí pozorně bránili. A takové branky, jako vstřelili oni, jsme my dát nedokázali."

HC Dukla Jihlava - Motor České Budějovice 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Půža (J. Skořepa), 18. R. Hubáček (Důras), 41. Šidlík (Čachotský, A. Zeman), 51. Šidlík (J. Skořepa), 54. A. Zeman (F. Seman) - 52. F. Vlček (Mucha, M. Heřman). Rozhodčí: Čech, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 6500 (vyprodáno).

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Dundáček, Szathmáry, Šidlík, Půža, D. Kajínek, Kaláb - Jiránek, J. Skořepa, Jergl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Důras, R. Hubáček, Diviš - D. Čermák, Jícha, Anděl. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

České Budějovice: Kváča (51. Gába) - F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Vráblík - M. Čermák, Pajič, Chovan - M. Heřman, F. Vlček, Fronk - Dostálek, Vak, Hřebejk - Babka, Škoda, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.