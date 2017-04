Jihlava - Fotbalisté Jihlavy porazili v 26. ligovém kole Brno 3:0. Vysočina rozhodla o výhře třemi góly v druhém poločase, kdy se trefili Lukáš Zoubele, Jakub Fulnek a Davis Ikaunieks. Jihlava dosáhla na nejvyšší vítězství v ligové sezoně a z posledního místa tabulky se posunula na čtrnáctou příčku o dva body před Hradec Králové a Příbrami. Oba soupeři ale mají zápas k dobru. Brno prohrálo potřetí z posledních čtyř kol a před Vysočinou má už jen tříbodový náskok.

Velmi důležitý souboj o záchranu nabídl v úvodní čtvrthodině opatrnou podívanou. Za vytrvalého deště si první gólovou šanci připsala v 16. minutě Jihlava, když Popovič našel na malém vápně Zoubeleho, který ale nechal vyniknout hostujícího brankáře.

Z následného Vaculíkova rohu poslal odražený balon kapitán domácího týmu zpět do vápna přesně na hlavu osamoceného Ikauniekse, ale nejlepší střelec Vysočiny selhal a z malého vápna trefil břevno prázdné branky.

Ikaunieks si mohl spravit chuť jedenáct minut před přestávkou, když ze strany postupoval po podklouznutí Kijanskase sám na Melichárka, ale v rozhodující chvíli si míč ukopl a vůbec nezakončil.

Skóre se měnilo až čtyři minuty po pauze. Po rohovém kopu a závaru ve vápně poslal Vysočinu do vedení přesnou hlavičkou k tyči Zoubele. Po hodině hry mohl vyrovnat Řezníček, ale přízemní centr poslal vysoko nad branku.

Na druhé straně minul Vaculíkův centr v jasné pozici Zoubele a druhý gól tak přidala Jihlava až do 75. minutě. Vaculík poslal míč z přímého kopu k Fulnekovi, který překonal Melichárka a mohl slavit premiérovou trefu v lize.

Brno poté vsadilo vše na ofenzivu a Jihlava hrozila z kontrů. Sedm minut před koncem při přečíslení čtyři na dva střílel z velkého vápna Ikaunieks, ale minul. Lotyšský útočník dal svůj sedmý gól v ligové sezoně až v 89. minutě, kdy po Fulnekově přihrávce zakončil do prázdné brány.

Jihlava oslavila nejvyšší ligovou výhru v sezoně, přitom do dnešního zápasu měla s pouhými 18 vstřelenými góly spolu s Bohemians 1905 nejhorší ofenzivu soutěže. Brno prohrálo na Vysočině popáté za sebou.

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Jsem rád, že se nám povedlo napravit vystoupení na Dukle a zvládnout duel s Brnem. Měli jsme problém s bráněním krajních prostor, odkud se Brno dostávalo do šancí. Šance ale byly na obou stranách, my jsme v první půli měli také dvě tři šance. Bylo trestuhodné, že jsme je neproměnili. Nabádali jsme hráče, aby vytrvali v úsilí, a myslím, že jsme si to vítězství zasloužili. Věřím, že nám tohle vítězství pomůže a hráči v příštím kole odvedou takový výkon jako dnes. Víte, že jsme venku ještě nevyhráli a zkusíme to v Mladé Boleslavi změnit."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Cloumá mnou obrovské zklamání z předvedeného výkonu a nasazení v osobních soubojích. Je to obrovská ostuda prohrát tady 0:3. Takový obrovský výkyv v našem výkonu jsem na jaře ještě nezažil. Jediný, kdo snesl měřítko, byl Přichystal. Všechny ty řeči jsme si nechali v kabině a na hřišti jsme to nepoužili. Hráčům jsem vyčinil už o přestávce v kabině. Pak jsem je tam nechal, ať si to vyříkají mezi sebou. Druhý poločas byl ale ještě horší, už proto, že jsme inkasovali tři branky. Zaměřili jsme se v týdnu na obranné standardky, ale Jihlava využila naší nezodpovědnosti při bránění a dala z nich dvě branky. Situace je vážná, je to pro nás velké ohrožení. Je potřeba nastartovat všechny zdravé buňky k tomu, aby Zbrojovka zůstala v lize. Zítra mám schůzku s majitelem, kde to budeme řešit. Budeme se bavit o všem, hlavně s klidnou hlavou. Další zápas se Zlínem je prakticky o život."

26. kolo první fotbalové ligy:

Vysočina Jihlava - Zbrojovka Brno 3:0 (0:0)

Branky: 49. Zoubele, 75. Fulnek, 89. Ikaunieks. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hrabovský. ŽK: Polák (Brno). Diváci: 2249.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, Krejčí, Urdinov - Vaculík (84. Batioja), Zoubele - Fulnek, Ikaunieks (90. Rosa), Popovič - Rabušic (72. Dvořák). Trenér: Jinoch.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák, Zavadil - Ashiru (63. Lutonský), Tašči, Přichystal - Řezníček. Trenér: Habanec.